ناسا تمدد مهمة نيوهورايزنز لاستكشاف حزام كويبر

أعلنت وكالة ناسا أنها ستمدد مهمة نيوهورايزنز لمواصلة استكشاف الحدود الخارجية للنظام الشمسي. ويأتي هذا القرار بعد اقتراح سابق من وكالة ناسا لتغيير مسار المهمة ونقلها إلى قسم مختلف.

كان من المقرر في الأصل إنهاء العمليات في نهاية عام 2024، وستستمر مهمة نيو هورايزنز الآن حتى تخرج المركبة الفضائية من حزام كويبر، وهو ما من المتوقع أن يحدث حوالي عام 2028. وخلال هذه الفترة الممتدة، ستركز المركبة الفضائية على جمع بيانات الفيزياء الشمسية، والتي يتضمن دراسة الشمس وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستبحث نيوهورايزنز عن جسم ما في حزام كويبر لإجراء تحليق قريب.

احتفل فريق المهمة بهذا القرار، حيث طعنوا في اقتراح ناسا بنقل المهمة إلى قسم الفيزياء الشمسية وإعطاء الأولوية للبحث في الشمس. وأعرب آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في نيوهورايزنز، عن امتنانه لأولئك الذين دعموا استمرار المهمة.

واستغرقت نيوهورايزنز، التي انطلقت عام 2006، ما يقرب من 15 عامًا للوصول إلى موقعها الحالي في أقصى النظام الشمسي. ومنذ ذلك الحين، قامت باستكشاف حزام كويبر، وهي منطقة مليئة بالأجسام الجليدية التي تحمل أدلة حول التاريخ المبكر للنظام الشمسي.

في يناير 2022، راجعت لجنة المراجعة اقتراحًا قدمه الفريق العلمي للمهمة لتمديد المهمة لمدة ثلاث سنوات. على الرغم من تمديد المهمة في النهاية لمدة عامين، إلا أن قرار تمويلها كمهمة فيزياء شمسية بدءًا من عام 2025 أثار انتقادات من المجتمع العلمي. لقد جادلوا بأن الموقع الفريد لنيو هورايزنز يسمح لها بدراسة كل من أجسام حزام كويبر والشمس.

سيتم تمويل المهمة الممتدة بشكل أساسي من قبل قسم علوم الكواكب التابع لناسا، وستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل قسمي الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب.

ومع هذا الامتداد، ستستمر نيو هورايزونز في كشف أسرار حزام كويبر وتقديم رؤى قيمة حول قصة أصل نظامنا الشمسي.

مصادر:

- ناسا