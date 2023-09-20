فسيفساء جديدة مذهلة لسطح القمر كشفت عنها وكالة ناسا

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا فسيفساء جديدة مذهلة لسطح القمر على صفحتها على موقع Instagram. تم إنشاء الفسيفساء، التي تحمل عنوان "Moonlight Sonata"، باستخدام صور تم التقاطها بواسطة كاميرتين تدوران حول القمر - كاميرا الاستطلاع القمري المداري (LROC) وكاميرا ShadowCam.

ووفقا لوكالة الفضاء، توفر الفسيفساء رؤية جوية لسطح القمر، وتعرض الألوان الأسود والأبيض والرمادي. تقع حفرة شاكلتون في الجزء الأيمن السفلي من الصورة، وهي ملحوظة بشكل خاص. تسمح الصور التفصيلية من ShadowCam للمشاهدين بمراقبة المناطق المظللة بشكل دائم داخل الأرضية والجدران الداخلية للحفرة. في المقابل، يتم التقاط المناطق المضاءة بنور الشمس، مثل حافة وجوانب الحفرة، بواسطة LROC.

شاركت ناسا وصفًا موجزًا ​​للفسيفساء على إنستغرام مع الصورة. وحظي المنشور، الذي حصد ما يقرب من 250,000 ألف إعجاب منذ نشره قبل 12 ساعة، بعدد كبير من التعليقات من المشاهدين المذهولين. وأعرب الكثيرون عن انبهارهم بالمنظر المذهل، بينما أشاد آخرون بعمل وكالة ناسا.

استفسر أحد المستخدمين عن وجود دائرة بيضاء بارزة داخل الفسيفساء، والتي حددتها ناسا على أنها شاكلتون كريتر. أثار هذا المنشور الجذاب ردود فعل مختلفة، تراوحت بين الإعجاب والإعجاب.

تعد هذه المشاركة الأخيرة على Instagram مثالًا آخر على قدرة ناسا على جذب انتباه جمهورها وتثقيفه من خلال صور مذهلة للفضاء والأجرام السماوية. إن المشاركة المستمرة لوكالة الفضاء على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram تسمح لها بالتواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتعزيز الاهتمام باستكشاف الفضاء.

المصادر: ناسا إنستغرام

التعاريف:

1. كاميرا الاستطلاع المداري القمرية (LROC) – أداة موجودة على متن المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter مصممة لالتقاط صور عالية الدقة لسطح القمر.

2. ShadowCam – أداة تابعة لوكالة ناسا على متن المركبة الفضائية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري والتي تسمى دانوري، وهي مسؤولة عن التقاط صور مفصلة للمناطق المظللة على القمر.

3. حفرة شاكلتون – حفرة صدمية كبيرة تقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وتشتهر بمناطقها المظللة بشكل دائم.