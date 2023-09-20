رواد فضاء ناسا يقومون بالتدريب العملي لإطلاق منصة لمهمة القمر

أربعة رواد فضاء يستعدون لمهمة أرتميس 39، والتي من المقرر أن تذهب إلى القمر العام المقبل، قاموا مؤخرًا بجولة تدريبية إلى منصة الإطلاق في مركبات نقل الطاقم الجديدة في مركز كينيدي للفضاء. ارتدى رواد الفضاء، بما في ذلك رواد فضاء ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، بدلات فضائية برتقالية واستقلوا مركبات نقل الطاقم من مبنى العمليات والخروج Neil A. Armstrong لإطلاق منصة XNUMX -ب.

تم إجراء التشغيل التجريبي لإظهار إجراءات يوم الإطلاق العادية استعدادًا للمهمة، والتي يمكن إطلاقها في وقت مبكر من نوفمبر 2024. وستكون مهمة Artemis II أول رحلة مأهولة على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي التابع لناسا، مع ركوب رواد الفضاء في Orion كبسولة فضاء. ومن المقرر أن تكون المهمة عبارة عن رحلة حول القمر مدتها 10 أيام، لكن لا توجد خطط للهبوط على سطح القمر.

ستعتمد مهمة Artemis III، والتي من المقرر أن تعيد البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972، على مركبة الفضاء Starship التابعة لشركة SpaceX كنظام هبوط بشري. ومع ذلك، لا تزال المركبة الفضائية ستارشيب قيد التطوير ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول ديسمبر 2025.

ستتبع مهمة أرتميس XNUMX الرحلة التجريبية الناجحة غير المأهولة لمركبة أرتميس XNUMX، والتي دفعت حدود مركبة أوريون الفضائية لضمان سلامة الركاب البشريين. توجد كبسولة أوريون ووحدة الخدمة الأوروبية لمركبة أرتميس XNUMX بالفعل في مركز كينيدي للفضاء، لكنها لن تكون جاهزة حتى أبريل. ينتظر معزز المرحلة الأساسية النقل من منشأة ميشود للتجميع التابعة لناسا، بينما يتم نقل معززي الصاروخ الصلبين بالقطار من ولاية يوتا.

بدأ فنيو ناسا بربط محركات RS-25 الأربعة، التي تم تحويلها من برنامج المكوك الفضائي، إلى قاعدة المرحلة الأساسية. ومن المتوقع أن تصل المرحلة الأساسية في نوفمبر، وسيبدأ تكديس نظام الإطلاق الفضائي في فبراير 2024 في مبنى تجميع المركبات بمركز كينيدي للفضاء.

مصادر:

أورلاندو سنتينل

الاقتباس: رواد فضاء أرتميس المتجهون إلى القمر التابعون لناسا يأخذون رحلة جديدة إلى منصة الإطلاق في التدريب العملي (2023، 20 سبتمبر) تم استرجاعها في 20 سبتمبر 2023 من [المصدر]