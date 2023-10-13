دراسة جديدة تجد صلة بين قلة النوم وضعف الصحة العقلية

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة كبيرة بين قلة النوم وضعف الصحة العقلية. وتسلط الدراسة التي أجراها باحثون في إحدى الجامعات الرائدة، الضوء على الآثار الضارة للحرمان من النوم على الصحة العقلية.

ووفقا للدراسة، فإن الأفراد الذين يحصلون باستمرار على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تعطيل وظائف المخ، مما يجعل من الصعب على الأفراد التحكم في عواطفهم والتعامل مع التوتر.

النوم أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية والجسدية بشكل عام. فهو يسمح للدماغ والجسم بإعادة شحن وإصلاح واستعادة الوظائف الأساسية. عندما ننام، تقوم أدمغتنا بتجميع الذكريات ومعالجة العواطف، مما يضمن الأداء المعرفي الأمثل والرفاهية العاطفية. وبالتالي، فإن قلة النوم الكافي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على صحتنا العقلية والجسدية.

وبالإضافة إلى العلاقة بين قلة النوم وضعف الصحة العقلية، وجدت الدراسة أيضًا أن سوء نوعية النوم يرتبط بزيادة مستويات التوتر. المشاركون الذين أبلغوا عن نوم مضطرب ومتقطع عانوا من ارتفاع مستويات التوتر، مما أثر بشكل أكبر على صحتهم العقلية.

وبينما تسلط الدراسة الضوء على العلاقة بين النوم والصحة العقلية، فمن المهم ملاحظة أن العلاقة معقدة، ولا يمكن تحديد العلاقة السببية بشكل نهائي. ومع ذلك، تسلط النتائج الضوء على الدور الحاسم للنوم في الحفاظ على صحة نفسية جيدة وحاجة الأفراد إلى إعطاء الأولوية لنظافة نومهم.

يوصى بوضع روتين قبل النوم، وتحديد أولويات مدة النوم، والحفاظ على بيئة نوم مريحة، والحد من التعرض للأجهزة الإلكترونية قبل النوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب المساعدة المهنية لعلاج اضطرابات النوم أو مخاوف الصحة العقلية يمكن أن يحسن الصحة العامة بشكل كبير.

وفي الختام، تؤكد الدراسة على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم للحفاظ على صحة نفسية جيدة. إنه يعزز حاجة الأفراد إلى إعطاء الأولوية لنومهم وتطوير عادات نوم صحية. ومن خلال إدراك العلاقة بين النوم والصحة العقلية، يمكننا اتخاذ خطوات استباقية لتحسين نوعية حياتنا بشكل عام.

التعاريف:

– قلة النوم: عدم كفاية مدة النوم، وعادةً ما تكون أقل من سبع ساعات في الليلة الواحدة.

– الصحة النفسية: حالة الفرد العاطفية والنفسية والاجتماعية.

– القلق: الشعور بالقلق أو العصبية أو عدم الارتياح.

– الاكتئاب: اضطراب في الصحة العقلية يتميز بالحزن المستمر، وعدم الاهتمام، والشعور باليأس.

المصدر: هذا المقال ملخص لدراسة أجراها باحثون في إحدى الجامعات الرائدة.