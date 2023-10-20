مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

أطلقت وكالة ناسا مؤخرًا مهمة Psyche، وهي مركبة فضائية تسافر إلى حزام الكويكبات لدراسة كويكب يعرف باسم Psyche. ويُعتقد أن هذا الكويكب على وجه التحديد غني بالمعادن، مما يجعله موضوعًا فريدًا للدراسة بالنسبة للعلماء. تهدف المهمة إلى الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب المشابهة لنا وجوهرها.

ديفيد لورانس، أحد الموظفين المحترفين الرئيسيين في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، هو الباحث الرئيسي في إحدى الأدوات الموجودة على متن المركبة الفضائية Psyche. وستساعد الأداة، وهي أشعة جاما ومطياف النيوترونات، في تحليل تكوين الكويكب.

أفراس النهر: فكيان قويان، ولا يمضغان بكفاءة

على الرغم من فكيها القويين وأسنانها المرعبة، إلا أن أفراس النهر غير فعالة في المضغ بشكل مدهش. كشفت دراسة نشرت في PLOS One أن أفراس النهر تعاني من حركة الطحن اللازمة لمضغ طعامها بكفاءة. يبدو أنه تم التضحية بقدرتهم على المضغ لصالح استخدام فكيهم للقتال.

وأجرى الدراسة ماركوس كلاوس، الأستاذ بجامعة زيورخ، وزملاؤه. واكتشفوا أن أفراس النهر تتمتع بصفات فريدة تمكنها من ممارسة القوة بفكيها ولكن لا تمضغ بالمعنى التقليدي.

قوة مزامنة الموسيقى

إن الاستماع إلى الموسيقى لا يجلب المتعة فحسب، بل يخلق أيضًا تجارب مشتركة بين المستمعين. كشفت دراسة أجراها عالم النفس فولفغانغ تشاشر في جامعة برن، أن الأشخاص الذين يحضرون حفلات الموسيقى الكلاسيكية يقومون بمزامنة حركاتهم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس. هذا التزامن متجذر بعمق في ماضينا التطوري.

استخدم Tschacher أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها وتقنية التقاط الحركة لقياس استجابات جمهور الحفلة الموسيقية. يقدم بحثه المنشور في مجلة Scientific Reports نظرة ثاقبة حول التأثير العميق للموسيقى على العمليات الفسيولوجية البشرية والتجارب الجماعية.

السيكادا: تأثير النظام البيئي المزدهر

إن الظهور الدوري لحشرات الزيز كل 17 عامًا له عواقب وخيمة على النظم البيئية للغابات. تُظهر الأبحاث التي أجرتها عالمة الأحياء زوي جيتمان بيكرينغ في جامعة جورج واشنطن أنه عندما تظهر حشرات السيكادا، فإنها توفر مصدرًا غذائيًا وفيرًا لمختلف الحيوانات، بما في ذلك الطيور. يؤدي هذا إلى انخفاض معدل افتراس الطيور لليرقات، مما يؤدي إلى مزيد من تلف أوراق أشجار البلوط.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، الضوء على التأثيرات المتتالية المعقدة التي تحدثها الطفرات السكانية الدورية لحشرات الزيز على النظام البيئي.

التعدين في أعماق البحار: وزن المخاطر والمكافآت

هناك اهتمام تجاري متزايد باستخراج المعادن الثمينة من قاع المحيط العميق. ومع ذلك، فقد كشفت البعثات الأخيرة أيضًا أن النظم البيئية في أعماق البحار تعد موطنًا لأشكال الحياة النادرة والحساسة. اكتشف الباحثون الذين يستكشفون الفتحات الحرارية المائية الغنية بالمعادن في المحيط الهادئ موائل الكهوف الجوفية التي تعج بالحياة. ومن الممكن أن تكون هذه الموائل مرتبطة ببعضها البعض، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث قبل القيام بأي أنشطة تعدين.

وفي نوع آخر من البيئة، يسمى العقيدات المتعددة المعادن، تنتشر المعادن الثمينة عبر قاع البحر. وتقدر مورييل رابون، من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، وزملاؤها أنه قد يكون هناك آلاف من الأنواع غير المعروفة التي تعيش على هذه العقيدات وبالقرب منها. وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology، على أهمية فهم هذه النظم البيئية قبل استغلال مواردها المحتملة.

مصادر:

- مهمة ناسا المعدنية، أفراس النهر الجائعة تمضغ بشكل سيء، الموسيقى تزامننا، طفرة الزيز هي آفة الأشجار ومخاطر ومكافآت التعدين في أعماق البحار - المراوغات والكواركات مع بوب ماكدونالد (المصدر)

– المهمة النفسية – ناسا (المصدر)

– النفس – مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز (المصدر)

- أفراس النهر الجائعة لا تمضغ جيدًا - Quirks & Quarks (المصدر)

- الموسيقى تجعل قلبك ينبض بالحياة تمامًا مثل قلوب الآخرين - Quirks & Quarks (المصدر)

- طفرة السيكادا وتحطم الأشجار - المراوغات والكواركات (المصدر)

– فهم مخاطر ومكافآت التعدين في أعماق البحار – Quirks & Quarks (المصدر)