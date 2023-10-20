مستقبل مهمة ناسا لإعادة عينات المريخ موضع شك، وفقًا لمراجعة لاذعة

إن خطط ناسا لمهمة عودة عينات المريخ (MSR)، المقرر إطلاقها في عام 2028، قد تم التشكيك فيها من قبل مجلس المراجعة المستقل التابع للوكالة. يسلط التقرير الضوء على المشاكل التقنية والميزانية المتصاعدة والجدول الزمني غير الواقعي للإطلاق باعتبارها القضايا الرئيسية التي تواجه المهمة.

تعد مهمة MSR بمثابة تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وتعتبر خطوة حاسمة في استكشاف المريخ. وهي تتضمن مركبة بيرسيفيرانس روفر التابعة لناسا، والتي قامت بالفعل بجمع عينات من المريخ ووضعها على سطح الكوكب. سيتم بعد ذلك استرجاع هذه العينات وإعادتها إلى الأرض بواسطة مهمة MSR.

وقدرت تكلفة مهمة MSR في الأصل بمبلغ 4 مليارات دولار، وقد ارتفعت الآن إلى ما يقدر بنحو 5.3 مليار دولار. يحدد تقرير مجلس المراجعة المشكلات في الترويج للمهمة وتنظيمها وجدولتها وتمويلها. ووفقاً للتقرير، فقد تم إنشاء المهمة بميزانية غير واقعية وتوقعات جدول زمني غير واقعي، مما يجعل موعد الإطلاق في عام 2028 مستحيلاً.

سيؤدي نقل الإطلاق إلى النافذة الممكنة التالية في عام 2030 إلى زيادة تكلفة المهمة إلى 8-11 مليار دولار، مما يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانية ناسا لعلوم الكواكب. هناك خيار آخر اقترحه المجلس وهو استخدام مركبتي هبوط بدلاً من واحدة لإعادة العينات، ولكن هذا من شأنه أن يزيد من تمديد الجدول الزمني وزيادة التكاليف.

ويوصي التقرير بأن تقوم ناسا بفحص الهيكل الإداري والتنظيمي للمهمة لتحسين المساءلة. كما يؤكد أيضًا على حاجة ناسا إلى المشاركة بشكل أفضل وإيصال أهمية مهمة MSR إلى الجمهور.

استجابةً لنتائج مجلس المراجعة، قامت ناسا بتعيين فريق مراجعة بقيادة ساندرا كونيلي، نائب مدير الوكالة للشؤون العلمية، لمعالجة القضايا المثارة. ويهدف الفريق إلى نشر تقرير في شهر مارس من العام المقبل. وفي غضون ذلك، تأخرت وكالة ناسا في تأكيد التكلفة الرسمية للمهمة وجدولها الزمني.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مهمة MSR انتقادات. وفي يوليو/تموز، أعربت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي عن مخاوفها بشأن التحديات الفنية وارتفاع التكاليف، وأمرت وكالة ناسا بتوفير خيارات لمراجعة المهمة أو تقليصها إذا لم تتمكن من البقاء في حدود الميزانية.

وتواجه مهمة MSR أيضًا منافسة من الصين، التي تخطط لبعثة عودة بعينة من المريخ من المقرر إطلاقها في عام 2030 تقريبًا.

مصادر:

– تقرير مجلس المراجعة المستقل لناسا

– لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي