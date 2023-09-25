تواجه ناسا تأخيرات في مهمة إعادة عينات المريخ (MSR) نتيجة لتقرير مثير للجدل من مجلس المراجعة المستقل (IRB). حدد مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) العديد من التحديات التي تواجه المهمة، بما في ذلك الميزانية والجدول الزمني غير الواقعيين. ولمعالجة هذه المشكلات، قدم مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) 20 نتيجة و59 توصية إلى وكالة ناسا.

وفقًا لتقرير مجلس الهجرة واللاجئين (IRB)، هناك نقص في خط الأساس الفني الموثوق به، وتقدير التكلفة، والجدول الزمني الذي يمكن تحقيقه بالتمويل المتاح. إن تعقيد برنامج MSR، مع التطورات والواجهات المتعددة، يزيد من تعقيد المهمة.

وتقوم المركبة الجوالة Perseverance، التي هبطت على المريخ في عام 2021، باستكشاف منطقة Jezero Crater وجمع عينات الصخور من أجل انتشالها في نهاية المطاف. تشير تقديرات مجلس الهجرة واللجوء إلى أن هناك حاجة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 8 إلى 9.6 مليار دولار، إلى جانب أكثر من مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام 1، لإطلاق مهمة الاسترجاع بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على حل المشكلات الفنية والمخاطر التي حددها مجلس الهجرة واللجوء.

شكلت ناسا فريق مراجعة لتقييم النتائج والاستجابة وفقًا لذلك. لدى الفريق مهلة حتى مارس 2024 لتقديم تقرير عن المسار المستقبلي لعودة عينة المريخ. وشددت ساندرا كونيلي، نائبة مدير العلوم في ناسا، على أهمية مجالس المراجعة المستقلة في ضمان تحقيق أهداف المهمة في حدود الميزانية.

يؤكد تقرير IRB على الدور الحاسم لبرنامج MSR في استكشاف البشرية للمريخ. لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة الرئيسية حول تاريخ المريخ وإمكانية الحياة على هذا الكوكب. ومع ذلك، قد تواجه المهمة تحديات بسبب تجاوز التكاليف والتدقيق من جانب الكونجرس. أدت تخفيضات الميزانية والانتقادات الموجهة من لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إلى الضغط على ناسا لتقليل تكلفة برنامج MSR.

في الختام، تتخذ ناسا الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلات التي أبرزها تقرير IRB والتأكد من تقدم مهمة MSR بنجاح. تسلط التحديات التي يفرضها تعقيد المهمة وقيود الميزانية الضوء على أهمية التخطيط والإشراف الفعالين في مساعي استكشاف الفضاء.

مصادر:

– تقرير مجلس المراجعة المستقل [PDF]

– مشروع قانون مخصصات لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ [PDF]