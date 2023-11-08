تفوق براعة مروحية المريخ التابعة لناسا التوقعات برحلات جوية متتالية

تواصل مروحية المريخ Ingenuity التابعة لناسا تحقيق إنجازات ملحوظة، متجاوزة توقعات فريق المهمة. منذ رحلتها التاريخية الأولى على سطح المريخ في أبريل 2021، حيث أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها على كوكب آخر، كانت Ingenuity تتخطى حدود ما هو ممكن لآلة صغيرة تشبه الطائرة بدون طيار.

وفي الشهر الماضي وحده، سجلت المروحية التي يبلغ وزنها 4 أرطال وطولها 19 بوصة ثلاثة أرقام قياسية جديدة. وصلت إلى ارتفاع قياسي جديد يبلغ 79 قدمًا (24 مترًا) فوق سطح الكوكب الأحمر، كما حققت سرعة قياسية تبلغ 22.4 ميلاً في الساعة (10 أمتار في الثانية) خلال رحلتها الثانية والستين، متجاوزة الرقم القياسي السابق للسرعة البالغ 62 ميلاً في الساعة (17.9). آنسة).

الآن، وفي إنجاز رائد آخر، أعلن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) أن إنجينيويتي أكملت بنجاح رحلات متتالية في أيام متتالية. أُجريت الرحلتان 65 و66 يومي 2 و3 نوفمبر، حيث أكد مختبر الدفع النفاث نجاحهما يوم الثلاثاء.

خلال هذه الرحلات الجوية، قطعت شركة Ingenuity مسافة قصيرة تبلغ 23 قدمًا (7 أمتار) فقط في الرحلة الأولى، تلاها تمرين إعادة التموضع الذي حركها بضع قدم فقط. كانت عملية إعادة التموضع هذه ضرورية للتحضير لقطع الاتصالات مع مختبر الدفع النفاث لمدة أسبوعين بسبب ظاهرة تسمى الاقتران الشمسي. يحدث الاقتران الشمسي عندما يقع مداري الأرض والمريخ على جانبين متقابلين من الشمس، مما يؤدي إلى انسداد مؤقت في الاتصالات. يحدث هذا الحدث مرة واحدة تقريبًا كل عامين.

على الرغم من انقطاع الاتصالات، ستستأنف Ingenuity ورفيقتها المركبة Perseverance مهامهما بمجرد استعادة الاتصالات في وقت لاحق من هذا الشهر. ستواصل بيرسيفيرانس استكشاف سطح المريخ بحثًا عن أدلة على الحياة الميكروبية القديمة، بينما ستساعد الصور الجوية التي ستلتقطها إنجينيويتي في تخطيط مسارات المركبة عبر التضاريس الصعبة. ستساهم البيانات التي جمعتها شركة Ingenuity أيضًا في تطوير إصدارات أكثر تقدمًا من المروحية للمهام المستقبلية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الأرقام القياسية التي حققتها Ingenuity مؤخرًا؟

ج: سجلت Ingenuity مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا للارتفاع يبلغ 79 قدمًا وحققت سرعة قياسية بلغت 22.4 ميلاً في الساعة خلال رحلتها الثانية والستين.

س: ما هو اقتران الشمس؟

ج: الاقتران الشمسي هو ظاهرة تحدث عندما يضع مداري الأرض والمريخ الكوكبين على جانبين متقابلين من الشمس، مما يؤدي إلى انسداد مؤقت في الاتصالات.

س: ماذا ستفعل شركة Ingenuity and Perseverance أثناء انقطاع الاتصالات؟

ج: أثناء قطع الاتصالات، ستحظى Ingenuity بفترة راحة مدتها أسبوعين، بينما ستواصل Perseverance استكشافها لسطح المريخ.

س: كيف ستساعد بيانات Ingenuity المهام المستقبلية؟

ج: ستساعد البيانات التي تم جمعها بواسطة Ingenuity المهندسين في تصميم إصدارات أكثر تقدمًا من المروحية للمهام المستقبلية على المريخ.