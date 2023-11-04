وجهات نظر جديدة حول مروحية الإبداع التابعة لناسا: استكشاف المجهول على المريخ

من السهل أن ننشغل بالأحداث هنا على الأرض وننسى الاكتشافات الرائدة التي تحدث على كوكب المريخ. وسط كل هذه الضجة، صنعت طائرة الهليكوبتر Ingenuity التابعة لناسا التاريخ بهدوء باعتبارها أول طائرة على الإطلاق تحقق رحلة جوية يتم التحكم فيها بالطاقة على كوكب آخر. وفي رحلتها رقم 64 غير المتوقعة، التي فاقت توقعات المهندسين بكثير، حلقت عبر صحراء المريخ لارتفاع مثير للإعجاب يبلغ 1,348 قدمًا (411 مترًا).

بفضل شفراتها الدوارة الرائعة التي يبلغ طولها أربعة أقدام والتي تدور بمعدل مذهل يبلغ 2,400 دورة في الدقيقة، التقطت Ingenuity لقطات مذهلة لرحلتها. وكشفت الصور عن المروحية وهي تلقي بظلالها المذهلة على المشهد الفضائي، مما يثير أجواء خيال علمي سريالية.

وباستخدام كاميرا الملاحة الخاصة بها، والتي تم تركيبها بشكل استراتيجي في جسم الطائرة وتوجيهها نحو الأسفل لتتبع التضاريس أثناء الطيران، عرضت Ingenuity قدراتها على المناورة السريعة. يوفر تجميع الفيديو الساحر لرحلتها في 27 أكتوبر لمحة تحبس الأنفاس عن تجربة استكشاف المريخ من السماء.

في حين أن إنجازات Ingenuity رائعة بلا شك، فمن المهم أن نتذكر هدفها الأكبر. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مركبة المثابرة بحجم السيارة، يلعب Ingenuity دورًا محوريًا في مهمة NASA للبحث عن أدلة على الحياة البدائية الماضية على المريخ. تقوم هذه الروبوتات بفحص دقيق للأنهار والجداول وقيعان البحيرات الجافة داخل فوهة جيزيرو على المريخ، حيث يعتقد العلماء أن احتمال وجود حياة ميكروبية قديمة ربما ازدهرت.

على الرغم من أنه لم يتم العثور بعد على دليل قاطع على وجود حياة خارج كوكب الأرض، إلا أن مثابرة هذه الآلات توفر الأمل. علاوة على ذلك، فإن الاستكشاف المستقبلي يمكن أن يأخذنا إلى ما تحت سطح المريخ القاحل، حيث قد تكون البيئات المحمية قد غذت الحياة لفترة أطول بكثير مما توحي به الظروف السطحية القاسية. تنتظر الألغاز المخفية في أعماق المريخ أن تُكشف، والتفاني المتواصل لناسا وعلمائها هو الذي سيقودنا إلى اكتشاف ما يكمن تحته.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد الرحلات التي قامت بها مروحية Ingenuity على المريخ؟

ج: أكملت المروحية Ingenuity رقمًا قياسيًا بلغ 64 رحلة على سطح المريخ.

س: ما هو الغرض من وجود المروحية Ingenuity والمركبة الجوالة Perseverance على المريخ؟

ج: تعمل المروحية Ingenuity والمركبة الجوالة Perseverance معًا للبحث عن علامات الحياة البدائية الماضية على سطح المريخ.

س: هل توجد أي علامات للحياة على المريخ حتى الآن؟

ج: لم يتم العثور على دليل قاطع على وجود حياة على المريخ حتى الآن، ولكن الاستكشاف المستمر يوفر رؤى قيمة حول إمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة على الكوكب.

س: أين تتم عمليات الاستكشاف على المريخ؟

ج: تستكشف مروحية Ingenuity والمركبة الجوالة Perseverance فوهة Jezero Crater على المريخ، وهي منطقة يُعتقد أنها كانت في السابق دلتا نهر تعج بالمياه.