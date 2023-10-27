يكشف Flyby الجديد عن رؤى حول مهمة لوسي ويختبر نظام التتبع الرائد

تقترب مهمة لوسي التابعة لناسا، والتي تهدف إلى استكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، بسرعة من أول تحليق لها في الأول من نوفمبر. ستجتاز المركبة الفضائية كويكب الحزام الرئيسي الصغير، 1 دينكينيش، على بعد 152830 ميل فقط من سطحه. لن يوفر هذا التحليق بيانات علمية قيمة حول Dinkinesh فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة اختبار حاسم لنظام التتبع الطرفي المبتكر الخاص بـ Lucy.

نظرًا لأن لوسي هي مهمة طيران فقط ولن تدخل مدارًا حول أي من أهدافها، فإن تتبع الموقع الدقيق أمر بالغ الأهمية. عمليات الرصد الأرضية لها قيود في تحديد الموقع الدقيق للكويكبات الصغيرة، ويمكن أن تصل الشكوك إلى مسافة تصل إلى 100 ميل. للتغلب على هذا التحدي، تم تجهيز لوسي بنظام التتبع الطرفي، الذي يتكون من كاميرات تصور الأهداف مع اقتراب المركبة الفضائية. تسمح معلومات الموقع في الوقت الفعلي للأجهزة بجمع البيانات بشكل مستقل في اللحظة المثالية وضمان التركيز المستمر على الكويكب أثناء التحليق.

تقدم Dinkinesh فرصة فريدة لاختبار نظام التتبع الطرفي. هذا الكويكب الصغير أصغر بكثير من أهداف لوسي الأخرى المخطط لها، مما يوفر دقائق فقط من الوقت اللازم لالتقاط الصور وتحديد الموقع. أثناء التحليق، ستصل سرعة لوسي إلى 10,000 ميل في الساعة، مما يجعل دينكينيش أصغر عالم في الحزام الرئيسي تم تصويره عن قرب بواسطة مركبة فضائية.

يحمل استكشاف دينكينيش قيمة علمية كبيرة تتجاوز اختبار نظام التتبع. وسيقدم شكله نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تنشأ من الحزام الرئيسي، تخضع لتغيرات كبيرة بمجرد دخولها الفضاء القريب من الأرض. ستساعد هذه المعلومات في فهم ديناميكيات وتطور هذه الأجرام السماوية.

بعد التحليق بالقرب من دينكينيش، ستواصل لوسي مهمتها، بما في ذلك التحليق حول الأرض في ديسمبر 2022 والتحليق اللاحق للعديد من الكويكبات، بما في ذلك كويكب الحزام الرئيسي 52246 دونالدجوهانسون في أبريل 2025. الأهداف الثمانية المتبقية للمركبة الفضائية هي كوكب المشتري طروادة، اثنان منها. الأقمار الصناعية التي سيتم دراستها أيضًا.

يمثل اختبار الطيران ونظام التتبع الناجح هذا تقدمًا كبيرًا لمهمة لوسي، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري وتوسيع فهمنا لتاريخ نظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي مهمة مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا؟

تهدف مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى استكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، وإجراء تحليقات جوية لعشرة عوالم صخرية صغيرة لجمع البيانات العلمية وتعميق فهمنا لتاريخ النظام الشمسي.

2. كيف يعمل نظام تتبع المحطة؟

يتكون نظام التتبع الطرفي من كاميرات موجودة على متن سفينة لوسي تلتقط صورًا في الوقت الفعلي للأهداف التي تقترب. تساعد هذه الصور في تحديد الموقع الدقيق للكويكب، مما يسمح للأجهزة بجمع البيانات بشكل مستقل في اللحظة الأكثر ملاءمة والحفاظ على التركيز أثناء التحليق.

3. ما هي الأفكار التي يمكن أن نكتسبها من تحليق دينكينيش؟

يوفر تحليق Dinkinesh فرصة فريدة لدراسة كويكب صغير في الحزام الرئيسي عن قرب. ومن خلال تحليل شكلها، يأمل العلماء في الحصول على رؤى حول ما إذا كانت الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تنشأ في الحزام الرئيسي، تخضع لتغيرات كبيرة بمجرد دخولها الفضاء القريب من الأرض.

4. ما هي الخطط المستقبلية لمهمة لوسي؟

بعد التحليق بالقرب من دينكينيش، ستواصل لوسي مهمتها، بما في ذلك التحليق بالقرب من الأرض في ديسمبر 2022. وستشرع بعد ذلك في التحليق بالقرب من الكويكبات المختلفة، وخاصةً كوكب المشتري طروادة، حتى اكتمالها.

5. كيف ستساهم مهمة لوسي في معرفتنا بالنظام الشمسي؟

ستعمل مهمة لوسي على توسيع فهمنا لتاريخ النظام الشمسي من خلال دراسة المجموعة المتنوعة من كويكبات طروادة. تحمل هذه الكويكبات أدلة حول التكوين والتطور المبكر لنظامنا الشمسي، مما يوفر رؤى قيمة حول ماضيه.