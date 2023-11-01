المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تنطلق في مهمة تاريخية لاستكشاف الكويكبات

تستعد مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا لموعدها المرتقب مع الكويكب دينكينيش في الأول من نوفمبر. دينكينيش، وهو كويكب صغير يبلغ عرضه أقل من كيلومتر واحد، يقع في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين مداري المريخ والمشتري. يمثل هذا الحدث التاريخي أول تفاعل لوسي مع كويكب كجزء من مهمتها الرائدة.

الهدف الرئيسي من لقاء لوسي مع دينكينيش هو اختبار نظام التتبع المتقدم للمركبة الفضائية، وهو أمر ضروري بسبب صغر حجم الكويكب والسرعة الكبيرة التي ستمر بها المركبة الفضائية. ومن خلال إبقاء الكويكب بنجاح داخل مجال رؤية الكاميرات، يهدف العلماء إلى جمع بيانات مهمة حول تكوين دينكينيش وبنيته.

لكن لماذا تم اختيار دينكينيش لهذه المهمة؟ تقع Dinkinesh في منتصف الطريق بين مداري المريخ والمشتري، وهي بمثابة نقطة الطريق المثالية للوسي أثناء رحلتها نحو وجهتها النهائية: كويكبات طروادة. وتحمل هذه الكويكبات، التي ترافق كوكب المشتري في مداره حول الشمس، أدلة قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وتطوره.

لقد استغرق إعداد مهمة لوسي، التي اختارتها ناسا في عام 2017 من بين 28 مقترحًا، وقتًا طويلاً. منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، كانت لوسي تندفع عبر الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 19.4 كيلومترًا في الثانية. التركيز الرئيسي لمهمة لوسي هو دراسة كويكبات طروادة وفك رموز خصائصها الفريدة، وتسليط الضوء على أصولنا الكونية.

عندما تقترب لوسي من دينكينيش، سيبدأ تشغيل نظام التتبع الطرفي الخاص بها، حيث سيراقب تحركات الكويكب قبل ساعة من اللقاء. قبل حوالي ثماني دقائق من أقرب اقتراب، ستقوم لوسي بتنشيط جهاز التصوير الملون ومطياف الأشعة تحت الحمراء لجمع معلومات مفصلة حول دينكينيش. بمجرد دخول الكويكب إلى النطاق، ستبدأ كاميرا لوسي الحرارية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (L'TES) والكاميرا عالية الدقة (L'LORRI) في التقاط بيانات لا تقدر بثمن حول الكويكب.

يمثل هذا اللقاء التاريخي مع دينكينيش بداية رحلة غير عادية للوسي وهي تشرع في مهمتها لاستكشاف وكشف أسرار جوارنا السماوي. مع كل كويكب تصادفه، تقربنا لوسي خطوة واحدة من كشف أسرار نظامنا الشمسي القديم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي مهمة لوسي؟

تعد مهمة لوسي مسعى طموحًا لوكالة ناسا لاستكشاف كويكبات طروادة، التي تدور بجانب كوكب المشتري وهي من بقايا تكوين نظامنا الشمسي. تهدف لوسي إلى دراسة هذه الكويكبات والحصول على نظرة ثاقبة لتكوينها وأصولها وتطور بيئتنا الكونية.

لماذا تم اختيار الكويكب دينكينيش لزيارة لوسي الأولى؟

تم اختيار دينكينيش، وهو كويكب صغير يقع في حزام الكويكبات الرئيسي، كهدف لوسي الأول بسبب موقعه الاستراتيجي بين مداري المريخ والمشتري. من خلال مراقبة دينكينيش، تستطيع لوسي التأكد من أن جميع أدواتها العلمية في حالة عمل مثالية قبل المغامرة في النظام الشمسي الخارجي لاستكشاف كويكبات طروادة.

ما أهمية استكشاف كويكبات طروادة؟

توفر كويكبات طروادة معلومات قيمة حول النظام الشمسي المبكر والعمليات التي شكلته. ومن خلال دراسة هذه الآثار القديمة، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لأصولنا الكونية والديناميات التي حكمت تطور نظامنا الشمسي على مدى مليارات السنين.

كيف ستجمع لوسي البيانات من الكويكب دينكينيش؟

ستستخدم لوسي مجموعة من الأدوات المتطورة، بما في ذلك جهاز تصوير الألوان، ومطياف الأشعة تحت الحمراء، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء الحرارية (L'TES)، وكاميرا عالية الدقة (L'LORRI)، لجمع البيانات حول Dinkinesh. ستقوم هذه الأدوات بالتقاط صور مفصلة وجمع المعلومات الطيفية، مما يمكّن العلماء من كشف تركيبة الكويكب وخصائصه الفيزيائية.