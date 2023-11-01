تبدأ مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا رحلتها إلى الكويكبات غير المستكشفة

شرعت المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا في مهمة غير عادية لاستكشاف مجموعة من الكويكبات المجهولة المعروفة باسم أحصنة طروادة. في طريقها إلى كوكب المشتري، واجهت لوسي كويكبها الأول، دينكينيش، كجزء من تجربة تجريبية لاختبار أدواتها. دينكينيش، الذي يبلغ عرضه نصف ميل، هو أحد أصغر الكويكبات الموجودة في قائمة لوسي.

ويعتقد أن أحصنة طروادة، وهي أسراب من الكويكبات التي تدور بالقرب من كوكب المشتري، هي بقايا من الأيام الأولى للنظام الشمسي. ستقوم لوسي بمسح ودراسة هذه الأجرام السماوية، والتي تعتبر كبسولات زمنية تحتوي على أدلة حيوية حول أصولنا الكونية.

على مدار رحلتها، ستطير لوسي بثمانية طروادة يمكن أن تختلف في الحجم من 10 إلى 100 مرة أكبر من دينكينيش. ومن المتوقع أن تصطدم المركبة الفضائية بالكويكبين الأخيرين في عام 2033. والمهمة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، أطلقتها وكالة ناسا قبل عامين، وتستمد اسمها من الحفرية الشهيرة “لوسي”، وهي سلف بشري قديم تم اكتشافه في إثيوبيا عام 1. السبعينيات.

على الرغم من حدوث انتكاسة طفيفة مع بقاء أحد الأجنحة الشمسية مفكوكًا، مما تسبب في مضاعفات أثناء المهمة، إلا أن مراقبي الطيران واثقون من أن ذلك لن يعيق أهداف لوسي. ستظل المركبة الفضائية قادرة على التقاط البيانات والصور الأساسية اللازمة لاستكشافها العلمي.

في سبتمبر/أيلول، حققت وكالة ناسا إنجازًا هامًا في جهودها لاستكشاف الكويكبات من خلال جمع عينات من الركام من أحد الكويكبات. وتابعت الوكالة هذا النجاح في أكتوبر الماضي بإطلاق مركبة فضائية لدراسة كويكب غني بالمعادن اسمه Psyche. بينما تضمنت تلك المهام جمع العينات، كان تركيز لوسي الأساسي هو إجراء دراسة ومسح مكثفين دون جمع مواد من خارج كوكب الأرض.

يوفر هذا اللقاء مع دينكينيش للباحثين فرصة غير مسبوقة لدراسة هذا الكويكب الغامض، الذي اقتصرت ملاحظاته السابقة على الصور التي لم يتم حلها. العلماء متحمسون للرؤى العلمية والاختراقات المحتملة التي ستخرج من تحليل البيانات والصور التي أعادتها لوسي.

أسئلة وأجوبة:

- ما هي أحصنة طروادة؟ وأحصنة طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تدور بالقرب من كوكب المشتري ويعتقد أنها بقايا من الأيام الأولى للنظام الشمسي.

- ما هي مهمة لوسي؟ مهمة لوسي هي مسح ودراسة أحصنة طروادة، والتي تعتبر كبسولات زمنية من فجر النظام الشمسي.

– كم عدد الكويكبات التي ستواجهها لوسي؟ ستطير لوسي بالقرب من 10 كويكبات، وسيكون دينكينيش هو الأول. ستكون أحصنة طروادة الثمانية المتبقية أكبر بكثير من دينكينيش.

- ما أهمية جناح الشمس الفضفاض؟ في حين أن أحد الأجنحة الشمسية على لوسي لا يزال مفكوكًا، فمن المتوقع أن يكون مستقرًا بدرجة كافية للمهمة بأكملها ومن غير المرجح أن يؤثر على أهداف المركبة الفضائية.