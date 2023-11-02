لوسي من وكالة ناسا تبدأ رحلتها إلى كوكب المشتري، وتواجه الكويكب الأول

وصلت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى مرحلة هامة في مهمتها لاستكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري. قامت المركبة الفضائية مؤخرًا بتحليق قريب من الكويكب دينكينيش، مما يمثل أول لقاءاتها مع الكويكبات العشرة التي ستدرسها خلال رحلتها. مرت لوسي على بعد حوالي 10 مليون ميل من دينكينيش، الواقعة في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ. كان هذا اللقاء بمثابة اختبار لأدوات لوسي قبل أن تتعمق في كويكبات أكبر وأكثر إثارة للاهتمام.

من المحتمل أن يكون دينكينيش، الذي يبلغ عرضه نصف ميل فقط، هو أصغر الصخور الفضائية الموجودة في خط سير رحلة لوسي. الأهداف الأساسية للمركبة الفضائية هي كويكبات طروادة، والتي تعتبر من بقايا الأيام الأولى للنظام الشمسي. ستتأرجح لوسي أمام ثمانية كويكبات طروادة، من المتوقع أن تكون أكبر بما يتراوح بين 10 إلى 100 مرة من دينكينيش، قبل أن تختتم مهمتها باجتياز الكويكبين الأخيرين في عام 2033.

أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية لوسي منذ عامين بميزانية تقارب مليار دولار. تم تسميتها على اسم بقايا الهيكل العظمي الشهيرة التي يبلغ عمرها 1 مليون عام والتي تم العثور عليها في إثيوبيا، وكان هدف لوسي هو كشف أسرار هذه الأجرام السماوية البكر وإلقاء الضوء على أصول نظامنا الشمسي.

وعلى الرغم من وجود جناح شمسي مفكك على المركبة الفضائية، والذي لم يتمكن مراقبو الطيران من تأمينه، فمن المتوقع أن تستمر المهمة بسلاسة. وتعتقد ناسا أن الجناح السائب لن يعيق عمليات المركبة الفضائية، مما يضمن أن تتمكن لوسي من إكمال مهمتها بأكملها كما هو مخطط لها.

يختتم هذا التحليق الأخير لدينكينيش ما أطلقت عليه وكالة ناسا اسم "خريف الكويكب"، والذي شهد سلسلة من المهام المثيرة المتعلقة باستكشاف الكويكبات. وفي سبتمبر/أيلول، نجحت وكالة ناسا في جمع عيناتها الأولى من أحد الكويكبات، وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المركبة الفضائية "سايكي" لدراسة كويكب نادر غني بالمعادن. على عكس سابقاتها، لن تقوم لوسي بأي هبوط أو جمع عينات. وبدلاً من ذلك، سوف يلتقط بيانات وصورًا واسعة النطاق أثناء مواجهاته للكويكبات، مما يوفر للعلماء ثروة من المعلومات لمزيد من التحليل.

أعرب هال ليفيسون، العالم الرئيسي من معهد أبحاث الجنوب الغربي، عن سعادته بالتحليق، مسلطًا الضوء على أن دينكينيش كان في السابق "لطخة لم يتم حلها في أفضل التلسكوبات". بفضل أدوات وتقنيات لوسي المتقدمة، يتوقع الباحثون اكتشافات رائدة حول هذه البقايا القديمة في السنوات القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي مهمة لوسي؟

تتمثل مهمة لوسي في استكشاف كويكبات طروادة حول كوكب المشتري والحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

تتمثل مهمة لوسي في استكشاف كويكبات طروادة حول كوكب المشتري والحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ المبكر لنظامنا الشمسي. ما هي كويكبات طروادة؟

كويكبات طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار كوكب المشتري ولكنها تقع في مناطق مستقرة حول نقاط لاغرانج الشمسية والمشتري.

كويكبات طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار كوكب المشتري ولكنها تقع في مناطق مستقرة حول نقاط لاغرانج الشمسية والمشتري. كم عدد الكويكبات التي ستواجهها لوسي؟

ستقوم لوسي بدراسة إجمالي 10 كويكبات، في المقام الأول كويكبات طروادة، خلال مهمتها.

ستقوم لوسي بدراسة إجمالي 10 كويكبات، في المقام الأول كويكبات طروادة، خلال مهمتها. ما هي الأهداف الرئيسية للوسي؟

أهداف لوسي الأساسية هي أحصنة طروادة، والتي يعتقد أنها بقايا قديمة من النظام الشمسي المبكر.

أهداف لوسي الأساسية هي أحصنة طروادة، والتي يعتقد أنها بقايا قديمة من النظام الشمسي المبكر. هل ستقوم لوسي بجمع العينات؟

لا، لن تقوم لوسي بأي عمليات إنزال أو جمع عينات. وبدلا من ذلك، سوف يلتقط البيانات والصور أثناء مواجهاته مع الكويكبات.