رؤى جديدة: مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تبدأ مهمتها لكشف أسرار كويكبات طروادة

انطلقت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في رحلة مثيرة إلى كوكب المشتري، حيث واجهت أول كويكب لها، دينكينيش، على طول الطريق. يمثل هذا الحدث التاريخي بداية مهمة لوسي لاستكشاف ودراسة كويكبات طروادة الغامضة، والتي تعد من بقايا النظام الشمسي المبكر. أتاح لقاء المركبة الفضائية الأخير مع دينكينيش فرصة لاختبار أدواتها وتمهيد الطريق لمواجهات مستقبلية مع كويكبات أكبر وأكثر جاذبية.

يُعتقد أن دينكينيش، الذي يبلغ عرضه نصف ميل فقط، هو أصغر كويكب في جولة لوسي. تكمن أهميتها في حقيقة أنها بمثابة مقدمة لأحصنة طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات غير المستكشفة المتجمعة بالقرب من كوكب المشتري. تعتبر أحصنة طروادة كبسولات زمنية يمكنها تسليط الضوء على تكوين وتطور نظامنا الشمسي.

خلال مهمتها، ستمر لوسي بثمانية أحصنة طروادة، والتي يقدر حجمها بـ 10 إلى 100 مرة أكبر من دينكينيش. تعد هذه اللقاءات، المقرر إجراؤها في السنوات القادمة، باكتشافات رائدة ورؤى قيمة حول التاريخ المبكر للنظام الشمسي.

تهدف المركبة الفضائية التابعة لناسا، والتي سُميت على اسم الحفرية الشهيرة لوسي التي يبلغ عمرها 3.2 مليون عام، إلى كشف أسرار أصولنا الكونية. على الرغم من أن أحد أجنحتها الشمسية لا يزال مفككًا، إلا أنه من المتوقع أن تسير مهمة لوسي بسلاسة بينما تبحر في طريقها عبر الفضاء الشاسع.

على عكس مهمات الكويكبات السابقة التي تضمنت جمع العينات، فإن هدف لوسي الأساسي هو دراسة هذه الأجرام السماوية من خلال تحليقات قريبة. سيمكن هذا النهج الفريد العلماء من جمع البيانات المهمة دون الحاجة إلى الاتصال الجسدي.

إن التحليق الأخير لـ Dinkinesh هو مجرد بداية لمساعي لوسي الرائدة. في المستقبل القريب، ستمر المركبة الفضائية بكويكب يحمل اسم أحد مكتشفي أحفورة لوسي: دونالد جوهانسون. مع كل لقاء، تقترب لوسي من كشف أسرار الماضي القديم لنظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا؟

ج: تهدف مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى دراسة كويكبات طروادة وكشف أسرار نظامنا الشمسي المبكر.

س: كم عدد الكويكبات التي ستواجهها لوسي؟

ج: ستطير لوسي بالقرب من إجمالي عشرة كويكبات، وسيكون دينكينيش هو أول كويكبات طروادة وثمانية كويكبات أخرى تتبعه.

س: هل ستقوم لوسي بجمع عينات من الكويكبات؟

ج: لا، تركز مهمة لوسي على التحليق بالقرب وجمع البيانات بدلاً من جمع العينات المادية.

س: ما أهمية دينكينيش؟

ج: يعمل Dinkinesh بمثابة ساحة اختبار لأدوات لوسي ويقوم بإعداد المركبة الفضائية لمواجهتها مع أحصنة طروادة الأكبر حجمًا.

مصادر: ناسا (nasa.gov)