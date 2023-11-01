آفاق جديدة لمهمة لوسي التابعة لناسا: استكشاف الكبسولات الزمنية للنظام الشمسي

تنطلق مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في رحلة غير مسبوقة لكشف أسرار النظام الشمسي من خلال استكشاف أحصنة طروادة، وهي أسراب من الكويكبات غير المستكشفة بالقرب من كوكب المشتري. في طريقها، التقت لوسي سريعًا بالكويكب الصغير الحجم دينكينيش، وهو الأول من بين عشرة كويكبات ستواجهها خلال رحلتها الطويلة. مكّن هذا الاختبار التاريخي لوسي من تحسين أدواتها للمهمة القادمة.

ارتفعت لوسي على مسافة 270 ميلاً فقط من دينكينيش، وهي صخرة فضائية يبلغ عرضها نصف ميل، مما زود العلماء ببيانات قيمة لفهم هذه التكوينات القديمة بشكل أفضل. على الرغم من كونه الأصغر في خط سير رحلة لوسي، إلا أن دينكينيش يحمل أهمية كبيرة لأنه يمثل نقطة انطلاق حاسمة في كشف أسرار النظام الشمسي المبكر.

بينما تواصل لوسي رحلتها الاستكشافية، فإنها ستضع أنظارها على أحصنة طروادة، التي يُعتقد أنها بقايا من ولادة نظامنا الشمسي. ومن المتوقع أن توفر هذه الكويكبات البكر رؤى قيمة حول تكوين وتطور جوارنا الكوني. مع وجود ثمانية أحصنة طروادة أكبر بما يصل إلى 100 مرة من دينكينيش في طريقها، تعد مهمة لوسي الطموحة بأن تكون كنزًا دفينًا من الاكتشافات العلمية.

إن مهمة لوسي التي أطلقتها وكالة ناسا والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، والتي تم إطلاقها قبل عامين، تحيي ذكرى سلف الإنسان المتحجر الشهير، لوسي، الذي تم اكتشافه في إثيوبيا في السبعينيات. مثلما أحدثت البقايا القديمة ثورة في فهمنا للتطور البشري، تهدف المركبة الفضائية لوسي إلى إحداث ثورة في معرفتنا بالنظام الشمسي المبكر.

في حين أن لوسي لن تجمع أي عينات مادية مثل مهمات الكويكبات الأخيرة، فإنها ستلتقط صورًا تفصيلية وتجمع كميات كبيرة من البيانات العلمية أثناء تحليقها. ولسوء الحظ، لا يزال أحد الأجنحة الشمسية على متن المركبة الفضائية مفكوكًا. وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة التي بذلها مراقبو الطيران لتأمينها، إلا أنهم يعتقدون أنها ستحافظ على الاستقرار طوال المهمة بأكملها.

إن تركيز ناسا الأخير على الكويكبات يعزز التزامها بكشف أسرار جوارنا الكوني. وتأتي مهمة لوسي في أعقاب نجاحات ملحوظة أخرى، مثل إعادة عينات الكويكب في سبتمبر وإطلاق المركبة الفضائية Psyche، التي توجهت للتحقيق في كويكب غني بالمعادن في أكتوبر.

يمثل التحليق بالقرب من دينكينيش، الذي كان في السابق مجرد لطخة لم يتم حلها في التلسكوبات، بداية فصل مثير في فهمنا للماضي القديم للنظام الشمسي. بينما تواصل لوسي رحلتها، يتوقع العلماء بفارغ الصبر الثروة الهائلة من المعلومات والاكتشافات الرائدة التي تنتظرنا جميعًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أحصنة طروادة التي تستكشفها لوسي؟

ج: أحصنة طروادة عبارة عن أسراب من الكويكبات غير المستكشفة تقع بالقرب من كوكب المشتري، ويُعتقد أنها كبسولات زمنية من الأيام الأولى للنظام الشمسي.

س: هل ستقوم لوسي بجمع أي عينات من الكويكبات؟

ج: على عكس المهام السابقة، لن تقوم لوسي بجمع عينات مادية ولكنها ستلتقط صورًا تفصيلية وتجمع بيانات علمية أثناء تحليقها.

س: ما أهمية دينكينيش؟

ج: دينكينيش هو أصغر كويكب في مهمة لوسي ولكنه يوفر رؤى مهمة حول تكوين وخصائص هذه الصخور الفضائية القديمة.

س: ما هو اسم لوسي؟

ج: تمت تسمية المركبة الفضائية على اسم سلف الإنسان المتحجر الشهير، لوسي، الذي تم اكتشافه في إثيوبيا في السبعينيات.

س: ما هو تركيز ناسا الأخير على الكويكبات؟

ج: أعادت وكالة ناسا مؤخرًا عينات من الكويكب في سبتمبر، وأطلقت المركبة الفضائية Psyche لفحص كويكب غني بالمعادن في أكتوبر.