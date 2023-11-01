مهمة جديدة تكشف عن اكتشافات مذهلة حول كويكبات كوكب المشتري

انطلقت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في رحلة غير عادية لكشف أسرار كويكبات كوكب المشتري. وقد واجهت المركبة الفضائية مؤخرًا هدفها الأول، وهو كويكب متواضع الحجم يُدعى دينكينيش، يقع في حزام الكويكبات الرئيسي خلف المريخ. سمح هذا اللقاء الأولي للوسي باختبار أدواتها وقدراتها، مما يوفر لمحة عما ينتظرها في هذه المهمة الطموحة.

ومن المرجح أن يكون دينكينيش، الذي يبلغ قطره نصف ميل فقط، هو أصغر كويكب في جولة لوسي الشاملة. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي لهذه المهمة هو التحقيق في أحصنة طروادة، وهي أسراب ضخمة من الكويكبات غير المستكشفة التي تدور بالقرب من كوكب المشتري. تعتبر أحصنة طروادة هذه كبسولات زمنية ثمينة يمكنها أن تنيرنا بشأن الأيام الأولى لنظامنا الشمسي. سوف تشق لوسي طريقها عبر ثمانية أحصنة طروادة، يُعتقد أنها أكبر بكثير من دينكينيش ومن المحتمل أن يتراوح حجمها من 10 إلى 100 مرة. ستختتم المركبة الفضائية استكشافها بالمناورة عبر الكويكبين الأخيرين في عام 2033.

أطلقت وكالة ناسا باستثمار ما يقرب من مليار دولار، لوسي تستمد اسمها من بقايا الهيكل العظمي الشهيرة التي يبلغ عمرها 1 مليون سنة لسلف الإنسان والتي تم اكتشافها في إثيوبيا. تمامًا كما يلقي الاسم نفسه الضوء على التطور البشري، تهدف المركبة الفضائية لوسي إلى تقديم نظرة ثاقبة لتطور جوارنا السماوي. تمثل المهمة علامة بارزة في سعينا لفهم أصول نظامنا الشمسي.

أثناء وجودها في المدار، ستلتقط لوسي مجموعة من الصور وتجمع بيانات لا تقدر بثمن والتي ستستغرق أسبوعًا على الأقل لإرسالها إلى الأرض. ستعمل هذه النتائج الثمينة على تعميق فهمنا لهذه الكويكبات الغامضة وتساهم في تنامي المعرفة حول أصولنا الكونية.

على عكس مهمات الكويكبات الأخرى الحديثة التي تضمنت جمع العينات، ينصب تركيز لوسي الأساسي على المراقبة وجمع البيانات. ومع ذلك، فإن هذه المهمة تعد بكشف أسرار كويكبات كوكب المشتري بشكل لم يسبق له مثيل، مما سيحدث ثورة في فهمنا لتكوين الكواكب وتمهيد الطريق لمساعي استكشاف الفضاء في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا؟

ج: تهدف مهمة المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا إلى استكشاف أحصنة طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات غير المستكشفة التي تدور بالقرب من كوكب المشتري، للحصول على معلومات ثاقبة عن النظام الشمسي المبكر.

س: كم عدد الكويكبات التي ستواجهها لوسي في مهمتها؟

ج: ستتأرجح لوسي أمام إجمالي عشرة كويكبات، بدءًا من دينكينيش، وتنتهي بالكويكبين الأخيرين في عام 2033.

س: هل ستقوم لوسي بجمع العينات خلال مهمتها؟

ج: لا، تركز مهمة لوسي على المراقبة وجمع البيانات بدلاً من جمع العينات.

س: ما أهمية مهمة لوسي؟

ج: مهمة لوسي سوف تعمق فهمنا لأصول وتطور نظامنا الشمسي، وتحديداً فيما يتعلق بكويكبات المشتري.