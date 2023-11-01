تبدأ مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في مواجهة الكويكبات أثناء رحلتها إلى كوكب المشتري

انطلقت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في مهمتها إلى كوكب المشتري، وواجهت أول كويكب من بين 10 كويكبات على طول الطريق. وكانت المركبة الفضائية، التي كانت تسير بسرعة ملحوظة تبلغ 10,000 ميل في الساعة، لديها موعد عابر مع كويكب دينكينيش الصغير في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ.

من المحتمل أن تكون دينكينيش، التي يبلغ عرضها حوالي نصف ميل، أصغر صخرة فضائية في خط سير رحلة لوسي. ومع ذلك، فإن الأهداف الأساسية للمركبة الفضائية هي أحصنة طروادة، وهي مجموعات من الكويكبات غير المستكشفة بالقرب من كوكب المشتري والتي يعتقد أنها بقايا من الأيام الأولى للنظام الشمسي. ستمر لوسي بثمانية أحصنة طروادة، يتراوح حجمها من 10 إلى 100 مرة أكبر من دينكينيش، قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في عام 2033.

سُميت على اسم البقايا المتحجرة لسلف الإنسان القديم الموجود في إثيوبيا، وستواصل لوسي رحلتها لاستكشاف هذه الكبسولات الزمنية السماوية. الكويكب التالي الذي ستواجهه لوسي سُمي على اسم أحد مكتشفي أحفورة لوسي الأصلية، دونالد جوهانسون.

وفي حين أن أحد الأجنحة الشمسية على متن المركبة الفضائية لا يزال مفككًا، يعتقد مراقبو الطيران أنه مستقر بدرجة كافية طوال المهمة، على الرغم من محاولاتهم الفاشلة لتأمينه. يمثل اللقاء مع دينكينيش ذروة ما تسميه وكالة ناسا "خريف الكويكب"، بعد الجمع الناجح لعينات الكويكب وإطلاق المركبة الفضائية Psyche للتحقيق في كويكب غني بالمعادن.

على عكس المهام السابقة، لن تتوقف لوسي عند أي من الكويكبات أو تجمع عينات. وبدلا من ذلك، فإنه سوف يلتقط صورا مفصلة ويجمع بيانات قيمة خلال مواجهاته. وتقدر وكالة ناسا أن الأمر سيستغرق أسبوعًا على الأقل حتى تتمكن المركبة الفضائية من نقل جميع المعلومات إلى الأرض.

قبل مواجهته الوثيقة مع لوسي، لم يظهر دينكينيش إلا كضبابية غير واضحة حتى من خلال أقوى التلسكوبات. ومع ذلك، مع أدوات لوسي المتقدمة وقدراتها العلمية، يأمل الباحثون في كشف النقاب عن الألغاز المخفية داخل هذه الأجسام البعيدة من الكون.

أسئلة مكررة:

ما هي مهمة لوسي؟

تتمثل مهمة لوسي في استكشاف كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري، والتي يُعتقد أنها آثار قديمة من الأيام الأولى للنظام الشمسي.

ما هي أهمية كويكب دينكينيش؟

دينكينيش هو أول كويكب تصادفه لوسي في رحلتها إلى كوكب المشتري. على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه بمثابة اختبار تشغيل لأدوات المركبة الفضائية قبل الوصول إلى الكويكبات الأكبر حجمًا.

ما مدى سرعة سفر لوسي؟

تقوم لوسي بالتكبير عبر الفضاء بسرعة مذهلة تبلغ 10,000 ميل في الساعة (أو 4.5 كم/ثانية).

هل ستجمع لوسي عينات من الكويكبات؟

على عكس المهام السابقة، لن تتوقف لوسي عند أي من الكويكبات التي تمت مواجهتها أو تجمع عينات. ينصب تركيزها الرئيسي على التقاط الصور وجمع البيانات العلمية.