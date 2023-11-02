مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تبدأ مواجهة تاريخية مع الكويكبات في رحلة إلى كوكب المشتري

انطلقت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في مهمتها الضخمة إلى كوكب المشتري وقامت بأول لقاء لها مع أصغر كويكب في رحلتها. ومرت المركبة الفضائية، التي سميت على اسم سلف الإنسان القديم، بجوار كويكب بحجم نصف لتر يدعى دينكينيش، ويقع على بعد 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ. كان هذا اللقاء بمثابة تجربة تجريبية للمهمة، مما سمح للوسي باختبار أدواتها قبل مواجهة كويكبات أكبر وأكثر جاذبية في المستقبل.

إن دينكينيش، التي يبلغ عرضها نصف ميل فقط، هي مجرد البداية. أهداف لوسي الأساسية هي أحصنة طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات غير المستكشفة بالقرب من كوكب المشتري والتي يعتقد أنها تحتوي على معلومات قيمة عن الأيام الأولى لنظامنا الشمسي. تعتبر أحصنة طروادة هذه، التي يقدر حجمها أكبر بـ 10 إلى 100 مرة من دينكينيش، كبسولات زمنية من فجر تاريخنا الكوني.

أطلقت وكالة ناسا قبل عامين في مهمة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي تقريبًا، وتهدف لوسي إلى التأرجح عبر ثمانية كويكبات طروادة قبل مواجهتها النهائية مع آخر كويكبين في عام 1. وعلى عكس المهام السابقة التي أعادت عينات من الكويكبات أو جمعت البيانات، ستلتقط لوسي الصور والبيانات فقط. القياسات العلمية خلال تحليقاتها.

على الرغم من عدم إمكانية تثبيت الجناح الشمسي في المركبة الفضائية، إلا أن مراقبي الطيران يعتقدون أنه مستقر بما يكفي طوال المهمة. يمثل الانتهاء من التحليق يوم الأربعاء نهاية ما أطلقت عليه وكالة ناسا اسم "خريف الكويكب"، بعد عودة عينات من الأنقاض من كويكب في سبتمبر وإطلاق مركبة فضائية إلى الكويكب Psyche الغني بالمعادن في أكتوبر.

يوفر اللقاء مع دينكينيش فرصة غير مسبوقة لدراسة كويكب لم يكن في السابق سوى "لطخة لم يتم حلها" في عمليات الرصد التلسكوبية، وفقًا لهال ليفيسون، العالم الرئيسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي. خلال الأسبوع المقبل، ستنقل لوسي جميع الصور والبيانات التي تم جمعها أثناء التحليق، مما يمنح العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء نظرة فاحصة على عالم الكويكبات الغامض والماضي المثير للاهتمام لنظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي أحصنة طروادة؟ أحصنة طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار كوكب المشتري، وتقع حول نقاط لاغرانج حيث تتوازن جاذبية الشمس والمشتري. إنها بمثابة نوع من "السحابة" الكونية التي تسير خلف العملاق الغازي. كيف تتكون الكويكبات؟ الكويكبات هي بقايا من المراحل الأولى لتكوين نظامنا الشمسي. وهي تتألف من الصخور والمعادن، وأحيانا المركبات العضوية. وتتواجد معظم الكويكبات في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، بينما يمكن العثور على كويكبات أخرى في مناطق مختلفة من نظامنا الشمسي. ما هو الغرض من مهمة لوسي؟ تهدف مهمة لوسي إلى دراسة واستكشاف مجموعة متنوعة من كويكبات طروادة، وجمع بيانات قيمة حول تركيباتها وأصولها ودورها في تقديم رؤى حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي. كيف يحدد العلماء عمر الكويكبات؟ يستخدم العلماء تقنيات مختلفة لتقدير عمر الكويكبات، بما في ذلك طرق التأريخ الإشعاعي، التي تحلل اضمحلال عناصر محددة داخل الصخور الفضائية. ومن خلال دراسة التركيب النظائري لهذه العناصر، يستطيع العلماء تحديد عمر الكويكبات.