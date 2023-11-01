اكتمال التحليق: مركبة لوسي الفضائية تبحر في الكويكب دينكينيش في محاولة لكشف أسرار النظام الشمسي

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا مؤخرًا إنجازًا هامًا في مهمتها لكشف أسرار تاريخ نظامنا الشمسي. وفي الأول من نوفمبر، أكملت المركبة الفضائية بنجاح تحليقًا بالقرب من الكويكب دينكينيش، وهو الأول من بين 1 كويكبات ستستكشفها على مدار الـ 10 عامًا القادمة. هذا الإنجاز المهم يجعل لوسي تقترب خطوة واحدة من هدفها النهائي.

كان التحليق بالقرب من دينكينيش، والذي أطلق عليه اسم "دينكي"، بمثابة اختبار تشغيل لأدوات المركبة الفضائية. خلال اللقاء، قام مصور لوسي الملون والكاميرا عالية الدقة ومطياف الأشعة تحت الحمراء بجمع بيانات قيمة، مما زود العلماء برؤى حول الكويكب والفضاء المحيط به.

وكشف مسؤولو ناسا في تدوينة حديثة أن "الفريق قرر أن المركبة الفضائية في صحة جيدة". "لقد أمرنا المركبة الفضائية بالبدء في نقل البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق."

في حين أن دينكينيش قريب نسبيًا من الأرض، فإن هدف لوسي الأساسي هو استكشاف كويكبات طروادة البعيدة التي تشترك في مدار كوكب المشتري. ويُعتقد أن هذه الكويكبات تحمل أدلة أساسية حول النظام الشمسي المبكر، تشبه الآثار القديمة التي تقدم منظورًا فريدًا حول تكوين الكواكب.

ستستغرق البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق حوالي أسبوع واحد للوصول إلى الأرض. وينتظر العلماء هذه المعلومات بفارغ الصبر، والتي ستسلط الضوء على أداء المركبة الفضائية خلال أول مواجهة لها مع كويكب فائق السرعة.

بعد التحليق الناجح، ستعود لوسي إلى الأرض للاستفادة من مناورة مساعدة الجاذبية. ستدفع هذه التقنية المركبة الفضائية نحو وجهتها التالية: الكويكب 52246 دونالدجوهانسون. يحمل هذا الكويكب، الذي سمي على اسم مكتشف أحفورة لوسي، دونالد جوهانسون، أهمية كبيرة في سعينا للكشف عن أسلافنا الأوائل من البشر.

باختصار، يمثل تحليق لوسي الأخير بالقرب من الكويكب دينكينيش علامة بارزة في مهمة ناسا الطموحة. مع كل لقاء، تقربنا المركبة الفضائية خطوة واحدة من كشف أسرار ماضي نظامنا الشمسي وتوفر رؤى قيمة حول تكوين جوارنا السماوي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي؟

تهدف المركبة الفضائية لوسي إلى استكشاف وتقصي كويكبات طروادة التي تدور حول الشمس بجانب كوكب المشتري. تحتوي هذه الآثار القديمة من النظام الشمسي المبكر على معلومات مهمة حول تكوين الكواكب.

2. كم عدد الكويكبات التي ستزورها لوسي؟

ستقوم لوسي بزيارة إجمالي 10 كويكبات خلال مهمتها التي تستغرق 12 عامًا.

3. ما هي الأدوات التي استخدمتها لوسي أثناء التحليق بالقرب من الكويكب دينكينيش؟

أثناء التحليق، استخدمت لوسي جهاز تصوير ملون، وكاميرا عالية الدقة، ومطياف الأشعة تحت الحمراء لجمع البيانات حول الكويكب والمناطق المحيطة به.

4. ما أهمية التحليق القادم للكويكب 52246 دونالد جوهانسون؟

تم تسمية الكويكب 52246 دونالد جوهانسون على اسم المشارك في اكتشاف أحفورة لوسي، ويحمل أهمية كبيرة في سعينا لفهم أسلافنا الأوائل من البشر. سيوفر التحليق بالقرب من هذا الكويكب مزيدًا من الأفكار حول ماضينا التطوري.