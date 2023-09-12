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المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تلتقط الصور الأولى للكويكب دينكينيش

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تلتقط الصور الأولى للكويكب دينكينيش

نجحت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في التقاط صورها الأولى لحزام الكويكبات الرئيسي، دينكينيش. وهذا هو الأول من بين 10 كويكبات ستدرسها لوسي على مدار 12 عامًا. وتقع لوسي حاليًا على بعد 14 مليون ميل من دينكينيش، وستصل إلى مسافة 265 ميلًا من الكويكب في 1 نوفمبر 2023، باستخدام اللقاء القريب لاختبار أنظمتها.

تُظهر الصور التي التقطتها لوسي نقطة صغيرة تتحرك على خلفية النجوم، تمثل دينكينيش. تم التقاط هذه الصور في 2 و5 سبتمبر 2023. وستستمر المركبة الفضائية في الاقتراب من دينكينيش خلال الشهرين المقبلين حتى أقرب نهج لها.

خلال هذا الوقت، سيقوم فريق لوسي باختبار أنظمة وإجراءات المركبة الفضائية، مع التركيز على نظام تتبع المحطة. تم تصميم هذا النظام لإبقاء الكويكب ضمن مجال رؤية الأجهزة أثناء مرور المركبة الفضائية بسرعة 10,000 ميل في الساعة.

ولضمان تحليق دقيق، ستستمر لوسي في تصوير الكويكب باستخدام برنامج الملاحة البصرية الخاص بها. يحدد هذا البرنامج الموقع النسبي للوسي ودينكينيش من خلال مقارنة الموقع الظاهري للكويكب بخلفية النجم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Dinkinesh لن يُظهر تفاصيل السطح حتى يوم اللقاء، حيث ستبقى نقطة ضوء لم يتم حلها أثناء الاقتراب.

تم التقاط الصور التي التقطتها لوسي باستخدام كاميرتها عالية الدقة، أداة L'LORRI، التي قدمها مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية. يقع مقر الباحث الرئيسي في مهمة لوسي، هال ليفيسون، في بولدر، كولورادو، ويدير المهمة مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند. تم بناء المركبة الفضائية نفسها بواسطة شركة Lockheed Martin Space في كولورادو.

مصادر:
- الموقع الرسمي لناسا: مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تلتقط صورها الأولى للكويكب دينكينيش
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

By غابرييل بوتا

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