تكتشف مركبة لوسي الفضائية قمرًا صناعيًا ثنائيًا غير مسبوق يدور حول كويكب

أذهلت مركبة لوسي الفضائية التابعة لوكالة ناسا العلماء مرة أخرى باكتشافها الأخير خلال أول مواجهة لها مع كويكب في 1 نوفمبر 2023. وقد وجد فريق المهمة أن القمر الصناعي للكويكب دينكينيش هو ثنائي اتصال، يتكون من جسمين صغيرين متلامسين. بعضها البعض. يمثل هذا الاكتشاف المذهل المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة ثنائي اتصال يدور حول كويكب آخر.

كشفت الصور الأولية التي تم تلقيها بعد تحليق لوسي بالقرب من دينكينيش أن فصين الاتصال الثنائي مرتبان واحدًا تلو الآخر من وجهة نظر المركبة الفضائية. ومع ذلك، فإن الصور الإضافية التي تم التقاطها أثناء الاقتراب القريب هي التي كشفت عن الطبيعة الحقيقية لهذا الكائن، وكشفت عن ثنائي الاتصال.

ثنائيات الاتصال هي هياكل تتكون من كائنين منفصلين متصلين ببعضهما البعض. في هذه الحالة، يجذب القمر الصناعي الثنائي المتصل بالكويكب دينكينيش انتباه العلماء لأنه يدور حول جسمه الأساسي، الكويكب نفسه.

على الرغم من أن ثنائيات الاتصال ليست غير شائعة في النظام الشمسي، فقد ثبت أن مراقبتها عن قرب أمر نادر الحدوث. علاوة على ذلك، فإن مشاهدة أحد الكويكبات يدور حول كويكب آخر يعد بمثابة ملاحظة غير مسبوقة، ويفتح آفاقًا جديدة للبحث وفهم الأجرام السماوية.

تتمثل المهمة الأساسية للمركبة الفضائية لوسي في استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي مجموعة من الصخور الفضائية الغامضة التي ظلت محاصرة في مدار كوكب المشتري حول الشمس لمليارات السنين. وتحظى هذه الكويكبات باهتمام خاص لدى العلماء لأنها تحمل أدلة حيوية لكشف الألغاز المحيطة بتكوين نظامنا الشمسي.

يعد الكويكب Dinkinesh والقمر الصناعي الثنائي المتصل به مجرد بداية رحلة لوسي الطموحة لاستكشاف إجمالي 11 كويكبًا على مدار 12 عامًا. اعتبارًا من الآن، المركبة الفضائية في طريق عودتها نحو الأرض ومن المقرر أن تقوم بمساعدة الجاذبية في ديسمبر 2024. هذا التحليق القريب سوف يعيد لوسي عبر حزام الكويكبات الرئيسي، مما يمكنها من مراقبة كويكب آخر اسمه دونالد جوهانسون في عام 2025 قبل أن يصل أخيرًا إلى الأرض. كويكبات كوكب المشتري طروادة في عام 2027.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الاتصال الثنائي؟

ج: ثنائي الاتصال هو هيكل يتكون من كائنين منفصلين متصلين ببعضهما البعض في الفضاء.

س: ما هي المهمة الأساسية للمركبة الفضائية لوسي؟

ج: الهدف الرئيسي للمركبة الفضائية لوسي هو استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، التي كانت محاصرة بفعل الجاذبية في مدار المشتري حول الشمس، والتي تحمل أدلة مهمة حول تكوين نظامنا الشمسي.