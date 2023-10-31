مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تقترب من أول لقاء لكويكب

تقترب مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا من أول لقاء لكويكب متوقع للغاية والمقرر عقده في الأول من نوفمبر. وقد نجح فريق الملاحة البصرية التابع للمركبة الفضائية في تنفيذ مناورة تصحيح المسار في 1 سبتمبر، مما أدى إلى محاذاة المركبة الفضائية بدقة لتحليقها بالقرب من الحزام الرئيسي الصغير للكويكب المعروف باسم دينكينيش. . وفي حوالي الساعة 29:12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من المتوقع أن تمر لوسي بجوار الكويكب على مسافة حوالي 54 ميلًا (265 كم).

قبل الاقتراب الوثيق، في 28 أكتوبر، أرسل الفريق إلى المركبة الفضائية تحديثًا نهائيًا للمعرفة، مما يوفر أحدث البيانات المتعلقة بالمركبة الفضائية والمواقع النسبية للكويكب. ستوجه مجموعة البيانات الدقيقة هذه المركبة الفضائية خلال معظم الرحلة التي يبلغ طولها 500,000 ميل (800,000 كيلومتر) والتي تفصل حاليًا لوسي عن دينكينيش.

قبل ساعة تقريبًا من أقرب اقتراب، عندما تكون لوسي على بعد حوالي 10,000 ميل (16,000 كم) من الكويكب، ستبدأ المركبة الفضائية في مراقبة دينكينيش بنشاط باستخدام نظام التتبع الطرفي الخاص بها. وعلى الرغم من صغر حجم الكويكب، فمن غير المتوقع أن يتم "إغلاق" النظام بالكامل إلا قبل دقائق قليلة من أقرب اقتراب.

أثناء التحليق، سيقوم نظام التتبع الطرفي بضبط اتجاه المركبة الفضائية بشكل مستقل لإبقاء دينكينيش ضمن مجال رؤية الأجهزة العلمية، حتى مع سرعة المركبة الفضائية بحوالي 10,000 ميل في الساعة (4.5 م / ث). وسيكون هذا بمثابة الاستخدام الافتتاحي لهذا النظام في ظروف رحلات الفضاء الحقيقية، وسيكون بمثابة اختبار حاسم للمهام المستقبلية.

ومع اقتراب لوسي من دينكينيش في الأول من نوفمبر، ستدور المركبة الفضائية لتتبع الكويكب بشكل مستمر. ستؤدي عملية إعادة التموضع هذه إلى جعل الهوائي عالي الكسب غير قادر مؤقتًا على التواصل مع الأرض حتى يكتمل تسلسل اللقاء وتعيد المركبة الفضائية توجيه نفسها لتوجيه الهوائي مرة أخرى نحو الأرض. خلال الأسابيع التالية، سيتم إرسال الصور والبيانات العلمية والمعلومات الهندسية التي تم جمعها أثناء التحليق إلى الأرض.

مع مواجهة الكويكب القادمة، ستمهد لوسي الطريق لاكتشافات ورؤى جديدة حول تكوين نظامنا الشمسي وتطوره. ترقبوا التحديثات والمزيد من الأفكار حول هذه المهمة الرائدة.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو الغرض من مواجهة لوسي الأولى لكويكب؟

الغرض من أول لقاء لكويكب هو جمع بيانات وصور علمية قيمة لتعميق فهمنا لتكوين وتطور نظامنا الشمسي.

2. ما مدى قرب لوسي من الكويكب أثناء التحليق؟

ومن المتوقع أن تمر لوسي بجوار الكويكب دينكينيش على مسافة حوالي 265 ميلاً (425 كم).

3. ما هو نظام التتبع الطرفي المستخدم؟

يتم استخدام نظام التتبع الطرفي لضبط اتجاه المركبة الفضائية بشكل مستقل لإبقاء الكويكب الصغير داخل مجال رؤية الأجهزة العلمية أثناء التحليق.

4. متى سيتمكن الهوائي عالي الكسب من الاتصال بالأرض مرة أخرى؟

سوف يستعيد الهوائي عالي الكسب الاتصال بالأرض بعد اكتمال تسلسل اللقاء وتعيد المركبة الفضائية توجيه نفسها لتوجيه الهوائي مرة أخرى نحو الأرض.