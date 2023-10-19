تستعد مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا لمواجهة قريبة مع الكويكب دينكينيش

تستعد المركبة الفضائية لوسي التابعة لوكالة ناسا لأول لقاء قريب لها مع كويكب. وفي الأول من نوفمبر، ستحلق بالقرب من كويكب دينكينيش وتختبر أجهزته استعدادًا لزيارات مستقبلية لكويكبات طروادة التي تدور حول الشمس إلى جانب كوكب المشتري. ويقع دينكينيش، الذي يبلغ عرضه أقل من نصف ميل، في الحزام الرئيسي للكويكبات بين مداري المريخ والمشتري.

أثناء التحليق، سيكون التركيز الأساسي هو اختبار نظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية، والذي سيسمح لها بتتبع الكويكب بشكل مستقل وإبقائه أمام الأجهزة. ستقوم المركبة الفضائية بجمع البيانات باستخدام الكاميرا عالية الدقة والكاميرا الحرارية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وستستخدم أيضًا نظام التتبع الطرفي لتتبع الكويكب في الدقائق الثماني الأخيرة من اللقاء وجمع البيانات باستخدام جهاز التصوير الملون ومطياف الأشعة تحت الحمراء.

تعتبر هذه المواجهة مع Dinkinesh بمثابة اختبار لأنظمة Lucy قبل أن تنتقل إلى أهدافها الرئيسية، وهي كويكبات كوكب المشتري طروادة. الهدف من مهمة لوسي هو مسح هذه الكويكبات التي لم يتم استكشافها من قبل والتي تدور حول الشمس في "سربين" أمام كوكب المشتري وخلفه. قبل الوصول إلى كويكبات طروادة، سيكون لدى لوسي رحلة جوية أخرى بالقرب من حزام الكويكبات الرئيسي المسمى دونالدجوهانسون في عام 2025 لإجراء اختبارات إضافية أثناء الرحلة.

لن توفر البيانات التي تم التقاطها من لقاء دينكينيش نتائج اختبار هندسية قيمة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تقدم نظرة ثاقبة حول العلاقة بين الكويكبات الأكبر حجمًا في الحزام الرئيسي والكويكبات الأصغر القريبة من الأرض. بعد اللقاء، ستواصل لوسي مسارها حول الشمس، لتعود إلى محيط الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية في عام 2024 قبل أن تصل إلى كويكبات كوكب المشتري طروادة في عام 2027.

يمثل هذا اللقاء القريب الأول مع دينكينيش علامة فارقة مثيرة لمهمة لوسي، حيث تبدأ المركبة الفضائية رحلتها الاستكشافية والاكتشافية في حزام الكويكبات.

مصادر:

– https://www.nasa.gov/lucy