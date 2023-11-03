مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تكمل تحليقًا تاريخيًا للكويكب دينكينيش

وصلت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى مرحلة هامة في الأول من نوفمبر، حيث أكملت بنجاح تحليقًا بالقرب من الكويكب دينكينيش، مما يمثل الخطوة الأولى في رحلتها الرائدة. يأتي هذا التأكيد من تقرير صادر عن موقع Space.com.

دينكينيش، الملقب بـ "دينكي"، هو صخرة فضائية صغيرة نسبيًا تقع داخل حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. تتمثل مهمة لوسي في زيارة ما مجموعه 10 كويكبات على مدار الـ 12 عامًا القادمة، ويعد هذا التحليق الأخير بمثابة إنجاز كبير.

كان لقاء المركبة الفضائية مع دينكينيش بمثابة اختبار حاسم، مما سمح بمعايرة أدواتها وجمع البيانات الأساسية حول أول لقاء لها مع الكويكب. من بين الأدوات المستخدمة أثناء التحليق كان هناك جهاز تصوير ملون، وكاميرا عالية الدقة، ومطياف الأشعة تحت الحمراء.

بينما ستتاح للوسي فرصًا لمراقبة الكويكبات القريبة مثل Dinky، فإن هدفها الأساسي هو استكشاف المزيد من كويكبات طروادة البعيدة. تحظى أحصنة طروادة هذه، التي تشترك في مدارها مع كوكب المشتري، باهتمام خاص لدى العلماء حيث يُعتقد أنها تحمل رؤى قيمة حول تاريخ نظامنا الشمسي.

أثناء التحليق، أعرب مسؤولو ناسا عن سعادتهم في منشور على مدونة، مشيرين إلى أن المركبة الفضائية في صحة جيدة وأن الفريق قد أمرها بالفعل بالبدء في نقل البيانات التي تم جمعها أثناء المواجهة. الوقت المقدر لنقل البيانات بالكامل إلى الأرض هو حوالي أسبوع.

بينما تتقدم لوسي للأمام، تتضمن مرحلتها التالية استخدام مساعدة الجاذبية من الأرض لدفعها نحو هدفها الكويكب الثاني، 52246 دونالدجوهانسون. تم تسمية هذا الكويكب على اسم مكتشف أحفورة لوسي، عالم الحفريات الأمريكي دونالد جوهانسون.

وتتوافق مهمة لوسي مع مبادرة ناسا الأوسع لكشف أسرار ماضي نظامنا الشمسي، مع التركيز بشكل خاص على كويكبات طروادة. ومن خلال كشف أسرار هذه الآثار القديمة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لتكوين الكواكب المبكر.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو الهدف الأساسي لمركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا؟

الهدف الأساسي لمركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا هو استكشاف كويكبات طروادة، التي تشترك في مدارها مع كوكب المشتري ويعتقد أنها توفر نظرة ثاقبة لتاريخ نظامنا الشمسي.

2. كم عدد الكويكبات التي تخطط لوسي لزيارتها؟

على مدار الـ 12 عامًا القادمة، تهدف لوسي إلى زيارة إجمالي 10 كويكبات.

3. ما هي الأدوات التي استخدمت أثناء تحليق الكويكب دينكينيش؟

تضمنت الأدوات المستخدمة أثناء التحليق جهاز تصوير ملون وكاميرا عالية الدقة ومطياف الأشعة تحت الحمراء.

4. لماذا تحظى كويكبات طروادة باهتمام خاص لدى العلماء؟

ويُعتقد أن كويكبات طروادة هي آثار قديمة لنظامنا الشمسي، وتوفر معلومات قيمة حول المراحل الأولى من تكوين الكواكب.

5. ما هي الخطوة التالية للوسي بعد التحليق بالقرب من دينكينيش؟

بعد التحليق الناجح، ستعود لوسي إلى الأرض للاستفادة من مساعدة الجاذبية، والتي ستدفعها نحو هدفها الثاني، الكويكب 52246 دونالدجوهانسون.