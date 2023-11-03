المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تحقق اكتشافًا رائدًا أثناء تحليق الكويكب

حققت المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا مؤخرًا إنجازًا رائدًا خلال تحليقها بالقرب من الكويكب دينكينيش. كان من المتوقع في الأصل أن تواجه كويكبًا واحدًا، وأذهلت لوسي العلماء عندما كشفت أن دينكينيش يتكون في الواقع من صخرتين فضائيتين صغيرتين تدوران حول بعضهما البعض. يمثل هذا الكشف غير المتوقع حدثًا فريدًا حقًا في استكشاف الفضاء.

أثناء التحليق، التقطت لوسي الصور وأرسلتها إلى الأرض، مما سمح للعلماء بمراقبة الطبيعة الثنائية لديكينيش. يبلغ حجم الجسم الأكبر للكويكب حوالي 0.5 ميل (790 مترًا)، بينما يبلغ حجم الصخرة المرافقة الأصغر حوالي 0.15 ميلًا (220 مترًا)، كما تم تقديره من التحليل الأولي للصور.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هذا الاكتشاف لم يفاجئ علماء ناسا. كان فريق لوسي يشتبه منذ فترة طويلة في أن دينكينيش هي وحدة ثنائية، بناءً على قراءات من أدوات المركبة الفضائية التي تشير إلى تغيرات في السطوع مع مرور الوقت. لقد أكدت الصور التي تم تلقيها من تحليق لوسي هذه الشكوك وعززت فهمنا لتكوين دينكينيش.

بالإضافة إلى كشف الطبيعة الحقيقية للكويكب، كان هذا التحليق أيضًا بمثابة اختبار أثناء الطيران لقدرات لوسي. وركز العلماء على تقييم نظام التتبع الطرفي، الذي يمكّن المركبة الفضائية من تتبع كويكب بشكل مستقل أثناء السفر بسرعات تصل إلى 10,000 ميل في الساعة. على الرغم من الطبيعة الثنائية غير المتوقعة لـ Dinkinesh، إلا أن نظام التتبع الطرفي كان يعمل بشكل لا تشوبه شائبة، مما يدل على فعاليته حتى في السيناريوهات الصعبة.

خلال الأسبوع المقبل، سيقوم فريق لوسي بتحليل دقيق للبيانات التي تم جمعها أثناء التحليق. سيوفر هذا التقييم الشامل نظرة ثاقبة لسلوك المركبة الفضائية طوال المواجهة وسيساعد في الاستعداد للتحقيقات القريبة المستقبلية لحزام الكويكب الرئيسي دونالدجوهانسون، المقرر إجراؤها في عام 2025.

تستمر مهمة لوسي التابعة لناسا في تجاوز الحدود والكشف عن أسرار جديدة لنظامنا الشمسي. كل اكتشاف جديد يجعلنا أقرب إلى فهم مدى تعقيد وتنوع الأجرام السماوية التي تسكن جوارنا الكوني.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشفت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا خلال تحليقها الأخير؟

ج: كشفت لوسي أن الكويكب دينكينيش يتكون في الواقع من صخرتين فضائيتين صغيرتين تدوران حول بعضهما البعض.

س: ما حجم مكوني دينكينيش؟

ج: يبلغ عرض الجسم الأكبر حوالي 0.5 ميل (790 مترًا)، بينما يبلغ حجم الصخرة المرافقة الأصغر حوالي 0.15 ميلًا (220 مترًا).

س: هل كان هذا الاكتشاف غير متوقع؟

ج: على الرغم من أن الأمر قد فاجأ الكثيرين، إلا أن فريق لوسي كان يشتبه منذ فترة طويلة في أن Dinkinesh هي وحدة ثنائية بناءً على قراءات من أدوات المركبة الفضائية.

س: ما هو النظام الذي تم اختباره أثناء التحليق؟

ج: تم اختبار نظام التتبع الطرفي، الذي يمكّن لوسي من تتبع الكويكبات بشكل مستقل أثناء السفر بسرعات عالية، بنجاح أثناء المواجهة.

س: ما هو الهدف التالي لمهمة لوسي؟

ج: من المقرر إجراء التحقيق القريب التالي في عام 2025 وسيركز على الحزام الرئيسي للكويكب دونالدجوهانسون.