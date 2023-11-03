تبدأ مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا رحلة ملحمية إلى كوكب المشتري، وتواجه الكويكب الأول

انطلقت المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا في رحلة غير عادية لاستكشاف أسرار النظام الشمسي. في طريقها إلى كوكب المشتري، واجهت لوسي أول موعد من أصل عشرة لقاء مع الكويكبات. أطلقت المركبة الفضائية "تحية سريعة" لدينكينيش البالغ حجمه نصف لتر، والذي يقع على بعد حوالي 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ.

بدلاً من أن تكون مجرد طيران روتيني بسرعة مذهلة تبلغ 10,000 ميل في الساعة، جاءت لوسي على بعد 270 ميلاً فقط من دينكينيش، مما سمح لها بإجراء اختبار حاسم للأجهزة. أعدت هذه البروفة المركبة الفضائية للمواجهات القادمة مع الكويكبات الأكبر والأكثر جاذبية.

يبلغ عرض دينكينيش نصف ميل فقط، ويُوصف بأنه أصغر صخرة فضائية في خط سير رحلة لوسي الواسعة، كما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية. ومع ذلك، فإن أهداف لوسي الأساسية هي أحصنة طروادة بعيدة المنال. أحصنة طروادة هذه عبارة عن مجموعة من الكويكبات الأصلية التي كانت مختبئة في مدار كوكب المشتري ويُعتقد أنها بقايا قديمة لمركبة فضائية مجمدة بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن تمر المركبة الفضائية بثمانية أحصنة طروادة، من المحتمل أن يصل حجم بعضها إلى 100 ضعف حجم دينكينيش. ستفتح اللقاءات مع أحصنة طروادة هذه رؤى قيمة حول تاريخ وتكوين عالمنا الرائع. ومن المقرر أن يتم اللقاء الأخير بين الكويكبات في عام 2033، مما يعد باكتشافات أكثر إثارة للإعجاب.

تم إطلاق لوسي قبل عامين في مهمة بالغة الأهمية تكلفت ما يقرب من مليار دولار، وقد استمدت لوسي اسمها من بقايا الهيكل العظمي الشهيرة لسلف الإنسان المكتشفة في إثيوبيا، والمعروفة باسم "لوسي". سيتم تسمية رحلة الكويكب اللاحقة على اسم دونالد جوهانسون، أحد الأفراد الذين كان لهم الفضل في اكتشاف أحفورة لوسي.

على الرغم من مواجهة تحديات بسيطة مثل جناح شمسي مفكك، اعتبر مراقبو الطيران في ناسا أن استقرار لوسي كافٍ طوال مدة المهمة. بعد التحليق الملحمي لدينكينيش، وصلت مهمة الخريف التابعة لناسا إلى مرحلة فارقة، وستقوم المركبة الفضائية الآن بنقل بياناتها القيمة وصورها المذهلة إلى الأرض. وينتظر العلماء بفارغ الصبر وفرة من المعلومات الجديدة التي ستسلط الضوء على دينكينيش، الذي كان في يوم من الأيام مجرد بقعة لم يتم حلها في التلسكوبات الأكثر قدرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو هدف لوسي الأساسي؟

ج: هدف لوسي الأساسي هو دراسة أحصنة طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات الموجودة في مدار كوكب المشتري ويُعتقد أنها قطع أثرية قديمة.

س: ما هو حجم دينكينيش، أول كويكب واجهته لوسي؟

ج: يبلغ عرض دينكينيش نصف ميل فقط، مما يجعله أحد أصغر الكويكبات في مهمة لوسي.

س: كم عدد أحصنة طروادة التي ستواجهها لوسي؟

ج: من المتوقع أن تمر لوسي بثمانية أحصنة طروادة، مع احتمال أن يكون بعضها أكبر بما يصل إلى 100 مرة من دينكينيش.

س: متى ستكمل لوسي مهمتها؟

ج: من المقرر أن تنتهي مهمة لوسي بمواجهات مع الكويكبين الأخيرين في عام 2033.

س: لماذا سُميت لوسي على اسم الحفرية "لوسي"؟

ج: سُميت لوسي على اسم الحفرية الشهيرة لسلف الإنسان التي تم اكتشافها في إثيوبيا في السبعينيات.