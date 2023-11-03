ثنائي جديد في السماء: مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تكتشف قمرًا صغيرًا يدور حول الكويكب دينكينيش

في تحول مبهج للأحداث، عثرت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، في مهمتها لمسح حزام الكويكبات وراء المريخ، على مفاجأة غير متوقعة أثناء تحليقها بالقرب من الكويكب دينكينيش. لم تلتقط لوسي صورًا رائعة لـ Dinkinesh فحسب، والتي يبلغ عرضها نصف ميل فقط، ولكنها كشفت أيضًا عن وجود قمر صغير في مدار قريب حول الكويكب.

وجاء هذا الاكتشاف عندما اقتربت المركبة الفضائية على بعد 270 ميلا من دينكينيش، أي ما يقرب من 300 مليون ميل في الامتداد الشاسع لحزام الكويكبات الرئيسي. قدمت الصور التي تم إرسالها إلى الأرض تأكيدًا مثيرًا لرفيق دينكينيش القمري الذي تم العثور عليه حديثًا، وهو جرم سماوي يبلغ طوله عُشر ميل فقط.

لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاكتشاف. قامت ناسا بتوجيه لوسي عمدًا نحو دينكينيش كتدريب عملي لمواجهاتها القادمة مع الكويكبات الأكبر حجمًا والغامضة بالقرب من كوكب المشتري. تعمل هذه الطبيعة الثنائية غير المتوقعة لـ Dinkinesh على توسيع فهمنا للديناميكيات التي تلعبها في حزام الكويكبات، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتنوعة لهذه الأجرام السماوية.

أسئلة مكررة:

س: ما هو الزوج الثنائي في علم الفلك؟

ج: في علم الفلك، يشير الزوج الثنائي إلى جسمين سماويين يدوران حول مركز مشترك للكتلة. في حالة دينكينيش، يظهر الكويكب وقمره الصغير هذه الخاصية، ويشكلان نظامًا ثنائيًا.

س: متى ستستكشف مركبة لوسي الفضائية كويكبات طروادة؟

ج: من المقرر أن تصل المركبة الفضائية لوسي، التي تم إطلاقها في عام 2021، إلى أول كويكبات طروادة، الموجودة أيضًا في حزام الكويكبات، في عام 2027. وتتمثل مهمتها في استكشاف هذه الكويكبات لمدة ست سنوات على الأقل، مما يوفر نظرة ثاقبة على التكوين و تطور نظامنا الشمسي.

س: ماذا يعني الاسم دينكينيش؟

ج: دينكينيش، مشتقة من اللغة الأمهرية في إثيوبيا، وتترجم إلى "أنت رائع". وهو أيضًا الاسم الذي يطلق باللغة الأمهرية على لوسي، الهيكل العظمي الشهير لسلف الإنسان الذي يبلغ عمره 3.2 مليون عام والذي تم اكتشافه في إثيوبيا في السبعينيات. تمت تسمية المركبة الفضائية لوسي على اسم هذا الاكتشاف الأثري الرائع.

وكما قال هال ليفيسون، العالم الرئيسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي، على نحو مناسب: "لقد ارتقت دينكينيش بالفعل إلى مستوى اسمها؛ هذا رائع." في الواقع، فإن هذا اللقاء غير المتوقع بين مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا والزوج الثنائي المكتشف حديثًا من دينكينيش وقمره الصغير يقدم منظورًا جديدًا للعجائب الكونية التي تقع في متناول أيدينا. يستمر استكشاف عالمنا في الكشف عن المفاجآت التي توسع معرفتنا وتثير إحساسنا الجماعي بالرهبة والفضول.