الاكتشاف المذهل لنظام الكويكبات الثنائي

كشفت مهمة ناسا الرائدة لدراسة كويكبات طروادة، والمعروفة باسم مهمة لوسي، مؤخرًا عن اكتشاف استثنائي. أثناء تحليقها الأولي حول الكويكب دينكينيش، اكتشفت المركبة الفضائية لوسي أن دينكينيش ليس جسمًا منفردًا بل نظام ثنائي ساحر. وفي اكتشاف مذهل، التقطت لوسي صورًا لقمر صناعي صغير يبلغ عرضه 220 مترًا يدور برشاقة حول الكويكب الرئيسي.

يبلغ قطر الكويكب الرئيسي، دينكينيش، حوالي نصف ميل (790 مترًا)، في حين يبلغ قطر رفيقه المصغر مجرد عُشر ميل (220 مترًا). وقد أذهلت هذه الصور غير العادية، التي تم نقلها إلى الأرض، علماء الفلك وأثارت ضجة كبيرة داخل المجتمع العلمي.

أعرب كيث نول، عالم الفلك وعالم مشروع لوسي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، عن حماسه بالقول: "كنا نعلم أن هذا سيكون أصغر حزام كويكب رئيسي رأيناه عن قرب على الإطلاق. وحقيقة وجود اثنين تجعل الأمر أكثر إثارة. يسلط هذا الكشف الضوء على أهمية دينكينيش وقمره المكتشف حديثًا ضمن المساحة الشاسعة لحزام الكويكبات الرئيسي، الواقع بين مداري المريخ والمشتري، على بعد 300 مليون ميل (480 مليون كيلومتر) من الأرض.

تحمل تسمية دينكينيش معنى خاصًا، حيث أعلن هان ليفينسون، الباحث الرئيسي في لوسي من معهد أبحاث الجنوب الغربي، أن “الكويكب دينكينيش يرقى حقًا إلى مستوى اسمه؛ إنه أمر رائع بالتأكيد. في اللغة الأمهرية الإثيوبية، تُترجم كلمة Dinkinesh إلى "أنت رائع"، تكريمًا للطبيعة المذهلة لنظام الكويكبات الثنائي هذا.

بينما تُظهر الصور التي التقطتها لوسي القدرات الاستثنائية للمركبة الفضائية، ينتظر الفريق بفارغ الصبر الوصلة الهابطة لبيانات اللقاء المتبقية. سيتم استخدام هذه المعلومات التي لا تقدر بثمن لتقييم أداء المركبة الفضائية استعدادًا للقاء الوثيق التالي مع حزام الكويكبات الرئيسي دونالدجوهانسون في عام 2025.

مع تركيزها على استكشاف كويكبات طروادة، تسعى مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى كشف أسرار النظام الشمسي الخارجي. يُعتقد أن هذه الكويكبات الغامضة تتكون من مواد قديمة ساهمت في تكوين كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وتحمل معلومات مهمة عن الأيام الأولى لنظامنا الشمسي، منذ أكثر من 4 مليارات سنة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو نظام الكويكبات الثنائي؟

- نظام الكويكبات الثنائية هو زوج من الكويكبات التي تدور حول مركز كتلة مشترك.

2. كم تبعد دينكينيش عن الأرض؟

- تقع دينكينيش على بعد حوالي 300 مليون ميل (480 مليون كيلومتر) من الأرض.

3. ماذا يعني الاسم دينكينيش؟

- في اللغة الأمهرية الإثيوبية، كلمة Dinkinesh تعني "أنت رائع".

4. ما هي كويكبات طروادة؟

– كويكبات طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار كوكب المشتري ويعتقد أنها تحتوي على مواد قديمة من النظام الشمسي المبكر.

مصادر:

– [المصدر 1](NASASolarSystem/X)

– [المصدر 2](العلم الحي)