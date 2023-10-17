تواصل مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا الاقتراب من الكويكب دينكينيش

تشق المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا طريقها بثبات نحو الكويكب دينكينيش، الذي صورته لأول مرة في 3 سبتمبر 2023. حاليًا، تبعد المركبة الفضائية حوالي 4.7 مليون ميل عن الكويكب، مع بقاء ما يقرب من 16 مليون ميل للسفر قبل اجتماعهما المتوقع. في 1 نوفمبر.

ومع اقتراب لوسي من الكويكب، لاحظ فريق المركبة الفضائية أن دينكينيش أصبح أكثر سطوعًا تدريجيًا. وقد لاحظوا أيضًا اختلافًا طفيفًا في السطوع يتماشى مع فترة دوران الكويكب المعروفة البالغة 52.7 ساعة. استخدم الفريق صورًا عالية الدقة التقطتها كاميرا لوسي، L'LORRI، لتحسين فهمهم لموقع المركبة الفضائية بالنسبة للكويكب. لقد سمحت لهم هذه المعلومات بالتنقل بصريًا مع لوسي نحو اللقاء.

ولضبط المسار بشكل أكبر، تم إجراء مناورة تصحيحية صغيرة في 29 سبتمبر، مما أدى إلى تغيير سرعة المركبة الفضائية بمقدار 6 سم/ثانية فقط. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تقريب المركبة الفضائية إلى مسافة 265 ميلاً من الكويكب. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، ستكون هناك فرصة أخرى لإجراء المزيد من التعديلات على المسار إذا لزم الأمر.

ابتداءً من 6 أكتوبر، دخلت المركبة الفضائية في انقطاع مخطط له للاتصالات أثناء مرورها خلف الشمس من منظور الأرض. ومع ذلك، واصلت لوسي التقاط صور للكويكب أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وسوف ترسلها مرة أخرى إلى الأرض بمجرد إعادة الاتصالات في منتصف أكتوبر.

تعد لوسي جزءًا من برنامج الاكتشاف التابع لناسا ويديره مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. تم بناء المركبة الفضائية بواسطة شركة لوكهيد مارتن سبيس. المحقق الرئيسي لمهمة لوسي هو هال ليفيسون، ومقره في بولدر، كولورادو.

توضح هذه المهمة المستمرة التقدم والتفاني في جهود استكشاف الفضاء التي تقوم بها ناسا. سيوفر لقاء لوسي مع دينكينيش رؤى قيمة حول الكويكب وسيساهم في فهمنا لتاريخ نظامنا الشمسي.

المصدر: مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا