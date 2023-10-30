مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تقترب من التحليق التاريخي للكويكب دينكينيش

المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا على وشك تحقيق إنجاز مهم في مهمتها لاستكشاف كويكبات طروادة. بعد عامين من السفر ملايين الأميال عبر الفضاء، تستعد لوسي للقاء الأول مع الكويكب دينكينيش في حزام الكويكبات الرئيسي. سيوفر هذا اللقاء الوثيق رؤى قيمة حول جسم لم تتم ملاحظته إلا على شكل لطخة ضبابية من خلال التلسكوبات.

على عكس الكويكبات الأخرى التي تمت دراستها على نطاق واسع، لا يزال دينكينيش غير مستكشف إلى حد كبير. سيكشف هذا التحليق عن دينكينيش بتفاصيل غير مسبوقة، مع تسليط الضوء على تركيبته وبنيته وخصائصه. ويتطلع العلماء إلى كشف الأسرار التي يحملها هذا الكويكب القديم، فهو يمثل عينة أصلية من النظام الشمسي المبكر.

سيتم اختبار نظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية أثناء هذا التحليق. يتتبع هذا النظام بشكل مستقل موقع الكويكب، مما يضمن بقاءه ضمن مجال رؤية الأجهزة. ستوفر البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق معلومات مهمة حول لون دينكينيش وتكوينه، وذلك بفضل أدوات التصوير والقياس الطيفي المتقدمة للمركبة الفضائية.

نظرًا للمسافة الكبيرة بين الأرض ولوسي، فإن قيادة المركبة الفضائية في الوقت الفعلي غير ممكنة. وبدلاً من ذلك، تتم برمجة جميع الملاحظات العلمية مسبقًا، مما يضمن تنفيذ المركبة الفضائية لأهداف مهمتها بدقة. ستستمر لوسي في تصوير وتتبع دينكينيش لمدة ساعة تقريبًا بعد التحليق قبل إعادة توجيه نفسها لاستئناف الاتصالات مع الأرض.

وتهدف مهمة لوسي، التي انطلقت عام 2021، إلى دراسة كويكبات طروادة، وهي أجسام صخرية تشترك في مدار المشتري حول الشمس. تحمل هذه الكويكبات معلومات قيمة عن التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي. تمت إضافة Dinkinesh، الذي سمي على اسم أحفورة أسلاف الإنسان الشهيرة، إلى قائمة أهداف لوسي كأرضية اختبار لأدواتها قبل أن تغامر في نظام جوفيان.

يمثل التحليق القادم لـ Dinkinesh خطوة بالغة الأهمية في مهمة لوسي التابعة لناسا، مما يجعلنا أقرب إلى حل ألغاز حزام الكويكبات وكويكبات طروادة. البيانات التي تم جمعها خلال هذا اللقاء سوف تمهد الطريق للاكتشافات المستقبلية وتعمق فهمنا لتكوين النظام الشمسي.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من مهمة لوسي التابعة لناسا؟

تهدف مهمة لوسي التابعة لناسا إلى دراسة كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الأجسام الصخرية التي تشترك في مدار كوكب المشتري. ومن خلال استكشاف هذه الكويكبات، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

كيف تتتبع المركبة الفضائية موقع الكويكب أثناء التحليق؟

تم تجهيز المركبة الفضائية بنظام تتبع طرفي يتتبع بشكل مستقل موقع الكويكب. ويضمن هذا النظام بقاء الكويكب ضمن مجال رؤية الأجهزة، مما يسمح بمراقبة دقيقة.

ما سبب أهمية تحليق دينكينيش؟

دينكينيش هو كويكب غير مستكشف إلى حد كبير، وسيوفر هذا التحليق معلومات جديدة ومفصلة حول تكوينه وبنيته وخصائصه. إنه يمثل عينة أصلية من النظام الشمسي المبكر ويحمل رؤى قيمة حول أصولنا الكونية.

كيف تؤثر المسافة بين الأرض والمركبة الفضائية على القيادة؟

نظرًا للمسافة الشاسعة بين الأرض والمركبة الفضائية، فإن القيادة في الوقت الفعلي غير ممكنة. وبدلاً من ذلك، تتم برمجة جميع الملاحظات العلمية مسبقًا للتأكد من أن المركبة الفضائية تنفذ أهداف مهمتها بدقة.