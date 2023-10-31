موعد يلوح في الأفق: مركبة لوسي الفضائية تقترب من دينكينيش في حزام الكويكبات

مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا على وشك تحقيق إنجاز مثير في مهمتها. وبعد قطع ملايين الأميال في العامين الماضيين، يقترب المسبار الفضائي الآن من وجهته الأولى - دينكينيش في حزام الكويكبات الرئيسي. يعد هذا اللقاء بمثابة إعداد حيوي لاستكشاف لوسي المستقبلي لكويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري.

في تمام الساعة 12:54 ظهرًا بالتوقيت الشرقي في الأول من نوفمبر، ستصل لوسي إلى أقرب نقطة لها من دينكينيش، حيث ستصل إلى مسافة 1 ميلًا تقريبًا (265 كيلومترًا). يمثل هذا الإنجاز الهام المرة الأولى التي تقدم فيها لوسي عرضًا تفصيليًا لجسم لم يظهر سابقًا إلا كضبابية بعيدة من خلال عدسة التلسكوبات.

كانت لوسي تراقب دينكينيش بصريًا منذ 3 سبتمبر. وقد أرسل فريق المهمة مؤخرًا إلى المركبة الفضائية تحديثًا نهائيًا للمعرفة، وهو عبارة عن حزمة بيانات تحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة بالمواقع النسبية للمسبار الفضائي والكويكب. وباستخدام هذه البيانات، ستتنقل لوسي المسافة المتبقية البالغة حوالي نصف مليون ميل (800,000 ألف كيلومتر) للوصول إلى الكويكب.

قبل حوالي ساعة من أقرب اقتراب لها، ستقوم لوسي بتنشيط نظام التتبع الطرفي الخاص بها لمراقبة موقع دينكينيش. وعند هذه النقطة، ستكون المركبة الفضائية على بعد حوالي 10,000 ميل (16,000 كيلومتر) من الكويكب. نظرًا لصغر حجم Dinkinesh، لن يتمكن النظام من التثبيت بشكل كامل على الكويكب إلا قبل لحظات فقط من أقرب اقتراب للوسي.

سيكون التحليق القادم أيضًا بمثابة اختبار افتتاحي لنظام التتبع الطرفي الخاص بـ Lucy. تم تصميم هذا النظام المستقل لتحديد موقع الكويكب بدقة وإبقائه ضمن مجال رؤية الأجهزة. خلال الدقائق الثماني الأخيرة من التحليق، ستقوم لوسي بجمع البيانات الحيوية باستخدام جهاز التصوير الملون ومطياف الأشعة تحت الحمراء، المعروفين مجتمعين باسم أداة L'Ralph.

أوضح مارك إيفيرتز، كبير مهندسي لوسي في شركة لوكهيد مارتن للفضاء، أنه بينما تغامر لوسي في الفضاء الشاسع، فإن الأوامر التفاعلية غير ممكنة بسبب التأخير الزمني الكبير الذي يبلغ حوالي 30 دقيقة لإشارات الراديو للانتقال بين المركبة الفضائية والأرض. ولذلك، فإن جميع الملاحظات العلمية مبرمجة مسبقًا، مما يضمن أن المركبة الفضائية تعمل بشكل مستقل.

بعد التحليق، ستقضي لوسي ساعة إضافية في تصوير وتتبع دينكينيش قبل إعادة توجيه نفسها لإعادة الاتصال بالأرض. وعلى مدار الأيام الأربعة المقبلة، ستواصل كاميرا لوسي عالية الدقة، L'LORRI، التقاط صور مفصلة للكويكب.

تهدف مهمة لوسي، التي انطلقت في أكتوبر 2021، إلى هدف أساسي هو دراسة كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الأجسام الصخرية التي تقود وتتبع كوكب المشتري في مداره حول الشمس. بدءًا من عام 2027، ستشرع لوسي في جولتها حول كويكبات طروادة، بدءًا من يوريباتس وشريكها الثنائي كويتا، ثم بوليميل وشريكها الثنائي ليوكوس، يليهما أوروس، وفي النهاية الزوج الثنائي باتروكلوس ومينويتيوس.

كملاحظة جانبية مثيرة للاهتمام، تمت إضافة دينكينيش إلى قائمة لوسي لأهداف الكويكبات في وقت سابق من هذا العام لتكون بمثابة ساحة اختبار لأدوات المركبة الفضائية قبل وصولها إلى نظام جوفيان. تم تسمية الكويكب رسميًا باسم دينكينيش بعد فترة طويلة من البقاء دون اسم منذ اكتشافه في عام 1999. ويشيد اسمه، الذي يعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية، اللغة الإثيوبية، بمحفرية أسلاف الإنسان المعروفة باسم "لوسي". "

الأسئلةالشائعة

ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي؟

تتمثل مهمة المركبة الفضائية لوسي في دراسة كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس بجانب كوكب المشتري. ومن خلال استكشاف هذه الكويكبات، يهدف العلماء إلى الحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ المبكر للنظام الشمسي.

ما هو نظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية لوسي؟

نظام التتبع النهائي لمركبة لوسي الفضائية هو نظام مستقل مصمم لتحديد موقع الكويكب الذي تراقبه بدقة والتأكد من بقائه ضمن مجال رؤية الأجهزة الموجودة على متن المركبة.

ما هي الأدوات التي تستخدمها لوسي لجمع البيانات أثناء التحليق؟

أثناء التحليق، تستخدم لوسي أداة L'Ralph، والتي تتكون من جهاز تصوير الألوان ومطياف الأشعة تحت الحمراء. تمكن هذه الأدوات المركبة الفضائية من جمع بيانات قيمة حول تكوين وخصائص الكويكبات التي تواجهها.

لماذا تم اختيار الكويكب دينكينيش كهدف للوسي؟

تم اختيار دينكينيش كهدف للوسي لاختبار أدوات المركبة الفضائية قبل وصولها إلى نظام جوفيان. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية دينكينيش رسميًا على اسم أحفورة أسلاف الإنسان "لوسي" تكريمًا لأهميتها في فهمنا للتاريخ التطوري.