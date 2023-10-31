مقال جديد: مركبة لوسي الفضائية تستعد لاستكشاف منطقة مجهولة

تشرع مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في مهمة مثيرة لاستكشاف أسرار جوارنا الكوني. في الأول من نوفمبر، ستقوم لوسي بأول تحليق لها حول كويكب يُدعى دينكينيش، مما يمثل بداية جولتها التي تستغرق 1 عامًا لـ 12 كائنات كويكب. تهدف هذه المهمة الرائدة إلى استكشاف كويكبات طروادة، وهي من بقايا تكوين نظامنا الشمسي وتتبع مدار كوكب المشتري حول الشمس.

إن لحظة لقاء لوسي الوثيق مع دينكينيش متوقعة بشدة، حيث ستكشف عن رؤى جديدة حول هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه نصف ميل. في السابق، لم يكن من الممكن رؤية دينكينيش إلا على أنها لطخة لم يتم حلها من خلال التلسكوبات. أعرب هال ليفيسون، الباحث الرئيسي في لوسي، عن سعادته بإلقاء نظرة البشرية الأولى على هذه الصخرة الفضائية الغامضة.

تم إطلاق لوسي في 16 أكتوبر 2021 من مركز كينيدي للفضاء، وقد خضعت لاستعدادات مكثفة لموعدها مع دينكينيش. وتلقت مساعدة الجاذبية من الأرض في 16 أكتوبر 2022، مما دفعها نحو حزام الكويكبات الرئيسي الواقع على بعد 300 مليون ميل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي كويكبات طروادة؟

ج: كويكبات طروادة هي مجموعة من الصخور الفضائية التي تتبع مدار المشتري حول الشمس. ويعتقد أنها بقايا تكوين نظامنا الشمسي.

س: كم عمر كويكبات طروادة؟

ج: من المحتمل أن يكون عمر هذه الكويكبات 4.6 مليار سنة على الأقل، ويعود تاريخها إلى وقت تكوين نظامنا الشمسي.

س: ماذا ستكشف مهمة لوسي؟

ج: تهدف مهمة لوسي إلى استكشاف هذه "الحفريات" البدائية لنظامنا الشمسي، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين العناصر أثناء التكوين المبكر للأرض.

مع اقتراب لوسي من دينكينيش، ستخضع لاختبار مهم لأدواتها قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية - كويكبات طروادة. سيتم استخدام أنظمة التتبع وأجهزة التصوير الملونة ومقاييس طيف الأشعة تحت الحمراء والكاميرات عالية الدقة لجمع بيانات قيمة حول تكوين دينكينيش وخصائصه.

بعد توديع دينكينيش، ستعود مغامرة لوسي التالية نحو الأرض للحصول على مساعدة أخرى بالجاذبية في ديسمبر 2024. وتنتظر عمليات تحليق قريبة لأجسام حزام الكويكبات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك صخرة الفضاء 52246 دونالدجوهانسون وكويكبات طروادة 3548 يوريباتس و15094 بوليميل.

تمثل مهمة لوسي فرصة غير مسبوقة لكشف أسرار تاريخ نظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة هذه الكويكبات القديمة، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول أصول جوارنا الكوني والعناصر التي شكلت كوكبنا.

المصادر: ناسا (URL: https://www.nasa.gov/)