مسبار لوسي التابع لناسا يستعد لمواجهة الكويكب دينكينيش

يستعد مسبار لوسي التابع لناسا للتحليق القادم بالقرب من الكويكب دينكينيش في الأول من نوفمبر. وتقع دينكينيش في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وستكون المحطة الأولى في مهمة لوسي لزيارة تسعة صخور فضائية أخرى، تعرف باسم كويكبات طروادة. سيتم اختبار نظام التتبع الطرفي المبتكر للمركبة الفضائية خلال هذا اللقاء، حيث يحتاج إلى توجيه أدواته بدقة نحو الكويكبات أثناء التحليق.

أثناء اقترابها من دينكينيش، ستسافر لوسي بسرعة مذهلة تبلغ 10,000 ميل في الساعة، مما يجعل الحفاظ على المحاذاة المناسبة مع الكويكب مهمة صعبة. ومع ذلك، فإن هذا اللقاء بمثابة "بروفة" لمواجهات لوسي المستقبلية مع كويكبات طروادة، حيث أن هندسة التحليق مشابهة لما هو متوقع خلال تلك المواجهات.

دينكينيش نفسه عبارة عن كويكب صغير يبلغ عرضه 0.5 ميل فقط. سيكون أصغر كويكب في الحزام الرئيسي تم تصويره عن قرب بواسطة مركبة فضائية. على الرغم من حجمها، يعتقد فريق لوسي أن Dinkinesh سيوفر بيانات قيمة للمهمة.

بمجرد اكتمال التحليق، ستغادر لوسي حزام الكويكبات الرئيسي وتعود إلى الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية في ديسمبر 2024، والتي ستدفعها نحو كويكبات طروادة. سيكون لدى لوسي بعد ذلك رحلة جوية أخرى حول حزام الكويكبات الرئيسي في عام 2025 قبل أن تصل أخيرًا إلى كويكبات كوكب المشتري طروادة في عام 2027.

يمثل اللقاء مع دينكينيش علامة فارقة مهمة لمهمة لوسي، لأنه يضع أدوات المركبة الفضائية وأنظمة الملاحة على المحك. تهدف هذه المهمة إلى كشف أسرار النظام الشمسي المبكر وإلقاء الضوء على تكوين كوكبنا وتطوره. مع كل رحلة جوية، ستقوم لوسي بجمع بيانات قيمة من شأنها أن تساعد العلماء على تجميع تاريخ جوارنا الكوني.

مصادر:

- سوف يطير مسبار لوسي التابع لوكالة ناسا بالقرب من صخرة دينكينيش الفضائية في الأول من نوفمبر، ويعطينا مقطع فيديو للوكالة معاينة لهذا اللقاء. (مصدر)

– تعرف على الكويكبات العشرة التي ستزورها مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا (المصدر)

- حقوق الصورة: روبرت ليا/ناسا