يكتشف مسبار لوسي التابع لناسا صخورًا ثنائية مذهلة حول كويكب دينكينيش

حقق مسبار لوسي التابع لوكالة ناسا مؤخرًا اكتشافًا مثيرًا للاهتمام أثناء تحليقه بالقرب من الكويكب دينكينيش. كان الافتراض الأولي هو أن دينكينيش كان لديه قمر واحد، لكن الصور الجديدة من المسبار كشفت عن شيء أكثر روعة، فالقمر الصناعي الذي يدور حول دينكينيش هو في الواقع صخرتان فضائيتان اجتمعتا معًا بفعل الجاذبية. يشير علماء الفلك إلى هذه الكويكبات المقترنة باسم "ثنائيات الاتصال".

ظهر هذا الاكتشاف غير المتوقع عندما بدأ سطوع دينكينيش يتغير مع اقتراب مسبار لوسي منه. وبعد الفحص الدقيق، أدرك علماء ناسا أن القمر الصناعي للكويكب يحتوي على فصين يبدو أنهما يتلامسان مع بعضهما البعض. ومع ذلك، أصبح هذا واضحًا فقط في الصور الإضافية التي تم الحصول عليها من المسبار، والتي تم التقاطها قبل وبعد أقرب اقتراب.

وفاجأ وجود ثنائي اتصال حول دينكينيش العلماء، حيث إنها المرة الأولى التي ترصد فيها ناسا مثل هذه الظاهرة حيث يدور كويكب حول آخر. أعرب جون سبنسر، نائب عالم مشروع لوسي، عن دهشته قائلاً: "كنا نلاحظ تغيرات غير عادية في سطوع دينكينيش، مما يشير إلى وجود نوع ما من القمر. ومع ذلك، لم نتوقع أبدًا شيئًا غريبًا مثل هذا.

ومن المحتم أن تكشف مهمة مسبار لوسي لدراسة الكويكبات عن المزيد من المفاجآت. على مدار 12 عامًا، ستجري لوسي تحليقًا جويًا لما يصل إلى 10 كويكبات من نوع "طروادة"، تتقاسم مدار المشتري، للحصول على نظرة ثاقبة حول التكوين المبكر للكواكب داخل نظامنا الشمسي.

بعد أن أكملت لوسي زيارتها إلى دينكينيش، تتجه الآن عائدة نحو الأرض للاستفادة من "مساعدة الجاذبية"، مما يدفعها إلى داخل النظام الشمسي. وبعد هذه المناورة، ستسافر المركبة الفضائية عبر حزام الكويكبات الرئيسي، وتقوم بمراقبة الكويكب دونالدجوهانسون في عام 2025 قبل أن تصل إلى كويكبات طروادة في عام 2027.

وبشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الطبيعة الديناميكية والمعقدة للكويكبات في نظامنا الشمسي. وبينما تواصل لوسي مهمتها، ينتظر العلماء بفارغ الصبر ما قد تكشف عنه من مفاجآت أخرى.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ماذا اكتشف مسبار لوسي حول كويكب دينكينيش؟

اكتشف مسبار لوسي أن القمر الصناعي الذي يدور حول الكويكب دينكينيش هو في الواقع صخرتان فضائيتان اجتمعتا معًا بفعل الجاذبية. تُعرف هذه الكويكبات المقترنة باسم "ثنائيات الاتصال".

2. ما سبب أهمية هذا الاكتشاف؟

لم ترصد وكالة ناسا قط ثنائي اتصال يدور حول كويكب آخر من قبل، مما يجعلها نتيجة غير متوقعة ومثيرة للاهتمام. إنه يضيف إلى فهمنا للطبيعة المعقدة للكويكبات في النظام الشمسي.

3. ما هو الغرض من مهمة لوسي التابعة لناسا؟

تهدف مهمة لوسي إلى دراسة الكويكبات والحصول على معلومات حول التكوين المبكر للكواكب في نظامنا الشمسي. ومن خلال إجراء تحليقات جوية لكويكبات طروادة وإجراء عمليات رصد في حزام الكويكبات الرئيسي، ستساهم لوسي ببيانات قيمة.

4. ما هي مناورة "مساعدة الجاذبية"؟

مساعدة الجاذبية هي تقنية تستخدمها المركبات الفضائية لاكتساب السرعة وتعديل مسارها من خلال الاستفادة من قوة سحب الجاذبية لجرم سماوي. في هذه الحالة، يستخدم مسبار لوسي جاذبية الأرض لدفع نفسه إلى داخل النظام الشمسي.

5. ما هي الكويكبات التي ستزورها لوسي بعد ذلك؟

بعد لقائها مع دينكينيش، ستراقب لوسي الكويكب دونالدجوهانسون في عام 2025 قبل أن تصل إلى كويكبات طروادة في عام 2027. وستوفر عمليات التحليق هذه المزيد من الفرص للاستكشاف والاكتشاف العلمي.