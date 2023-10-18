المركبة الفضائية لوسي تقترب من أول لقاء لكويكب في رحلتها التي تستغرق 12 عامًا

تقترب المركبة الفضائية لوسي، في مهمتها الطموحة التي تستغرق 12 عامًا لزيارة ثمانية كويكبات مختلفة، بثبات من هدفها الأول. وبعد السفر لمسافة تزيد عن 33 مليون ميل (54 مليون كيلومتر) منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، أصبحت لوسي الآن على بعد حوالي 4.7 مليون ميل (7.6 مليون كيلومتر) من وجهتها، وهي كويكب صغير يسمى دينكينيش. ومع ذلك، لا يزال أمام لوسي 16 مليون ميل (25 مليون كيلومتر) أخرى لتغطيها قبل أن تصل إلى دينكينيش في الأول من نوفمبر، وفقًا لناسا.

وفي الأسابيع الأخيرة، لاحظ فريق مهمة لوسي زيادة في السطوع مع اقتراب المركبة الفضائية من الكويكب. تمكنت لوسي من إلقاء أول نظرة على دينكينيش في 3 سبتمبر، وهي تتقدم نحوه تدريجيًا منذ ذلك الحين. تم استخدام كاميرا L'LORRI عالية الدقة الخاصة بالمركبة الفضائية لالتقاط سلسلة من الصور كجزء من برنامج الملاحة البصرية. ويحدد هذا البرنامج الموقع النسبي للمركبة الفضائية وهدفها من خلال تحليل الموقع الظاهري للكويكب على خلفية النجم، مما يضمن تحليقًا دقيقًا.

مؤخرًا، أجرت لوسي مناورة بسيطة لتصحيح المسار في 29 سبتمبر، حيث عدلت سرعتها بحوالي 0.1 ميل في الساعة (6 سنتيمترات في الثانية). سيمكن هذا التعديل لوسي من المرور على مسافة 265 ميلاً (425 كيلومترًا) من الكويكب أثناء تحليقه. إذا لزم الأمر، يمكن إجراء المزيد من التعديلات على المسار في أكتوبر.

على الرغم من انقطاع الاتصالات المؤقت الذي حدث بين 6 أكتوبر ومنتصف أكتوبر أثناء مرور المركبة الفضائية خلف الشمس من منظور الأرض، واصلت لوسي جمع صور الكويكب. سيتم نقل هذه الصور إلى الأرض بمجرد إعادة الاتصال مع لوسي.

دينكينيش، كويكب صغير في حزام الكويكبات الرئيسي، يبلغ عرضه حوالي نصف ميل فقط (1 كيلومتر). تمت إضافته إلى خط سير مهمة لوسي لاختبار نظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية، والذي يتيح التصوير الدقيق أثناء اللقاءات عالية السرعة مع الكويكبات.

ستبدأ رحلة لوسي عبر كويكبات طروادة في عام 2027، بدءًا بزيارة يوريباتيس وشريكتها الثنائية كويتا. وسيتبع ذلك لقاءات مع Polymele وشريكها الثنائي Leucus، بالإضافة إلى Orus والزوج الثنائي Patroclus وMenoetius. أحصنة طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تقود وتتبع كوكب المشتري خلال مداره حول الشمس.

وتهدف مهمة لوسي، التي سميت على اسم أحفورة أسترالوبيثسين الشهيرة التي تم اكتشافها عام 1974، إلى تعميق فهمنا للتاريخ المبكر لنظامنا الشمسي من خلال استكشاف هذه الكويكبات المتنوعة. تم اختيار دينكينيش، هدفها الأول، لعرض قدرات المركبة الفضائية وتحسين قدراتها التصويرية أثناء المواجهات عالية السرعة مع الكويكبات.

مصادر:

– ناسا (www.nasa.gov)

– موقع Space.com (www.space.com)