مركبة لوسي الفضائية تقترب من هدف الكويكب الأول في مهمتها التي تستغرق 12 عامًا

تقترب المركبة الفضائية لوسي، التي أطلقتها وكالة ناسا في أكتوبر 2021، من هدفها الأول، وهو كويكب صغير يسمى دينكينيش. وبعد السفر لمسافة تزيد عن 33 مليون ميل في الفضاء، أصبحت لوسي الآن على بعد 4.7 مليون ميل من الكويكب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قطع 16 مليون ميل أخرى للوصول إلى دينكينيش في الأول من نوفمبر.

لاحظ الفريق الذي يقف وراء المهمة أن سطوع الكويكب يتزايد مع اقتراب لوسي منه. تستخدم المركبة الفضائية الكاميرا عالية الدقة L'LORRI لالتقاط سلسلة من الصور للملاحة البصرية. ومن خلال مقارنة موقع الكويكب مع الخلفية النجمية، يمكن للفريق ضمان تحليق دقيق.

ولتعديل مسارها، أجرت لوسي مناورة تصحيحية صغيرة في 29 سبتمبر، حيث غيرت سرعتها بنحو 0.1 ميل في الساعة. سيسمح ذلك للمركبة الفضائية بالمرور على مسافة 265 ميلاً من الكويكب أثناء التحليق. وستكون هناك فرصة أخرى لتعديل المسار في أكتوبر إذا لزم الأمر.

خلال انقطاع الاتصالات القصير من 6 أكتوبر إلى منتصف أكتوبر، واصلت لوسي التقاط صور للكويكب، والتي سيتم إرسالها مرة أخرى إلى الأرض بمجرد إعادة الاتصال.

دينكينيش هي صخرة فضائية صغيرة في حزام الكويكبات الرئيسي، ويبلغ عرضها حوالي نصف ميل فقط. تمت إضافته إلى خط سير المهمة لاختبار نظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية من أجل التصوير الدقيق أثناء المواجهات عالية السرعة مع الكويكبات.

وستواصل لوسي رحلتها لزيارة سبعة كويكبات أخرى في مجموعة طروادة، بدءًا من عام 2027. وأحصنة طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تقود وتتبع كوكب المشتري أثناء دورانه حول الشمس.

تم تسمية المهمة على اسم أحفورة أسترالوبيثسين، لوسي، التي تم اكتشافها في عام 1974. دينكينيش، المعروف أيضًا باسم لوسي، هو الاسم الإثيوبي لأحفورة أسلاف الإنسان. وتم اكتشاف الكويكب في عام 1999 وتم اختياره كهدف للمهمة في يناير.

المصدر: ناسا