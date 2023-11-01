مهمة لوسي: كشف أسرار الكويكبات

لقد أسرت الكويكبات منذ فترة طويلة خيال العلماء وعامة الناس على حد سواء. هذه الصخور السماوية، وهي بقايا تكوين نظامنا الشمسي، لم تشكل تهديدًا للأرض عبر التاريخ فحسب، بل لعبت أيضًا أدوارًا محورية في تشكيل مصير كوكبنا. أحد الأمثلة على ذلك هو اصطدام الكويكب الضخم الذي أدى إلى انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة. لتقليل الشكوك المحيطة بالاقترابات القريبة والتنبؤ المحتمل بالتأثيرات المستقبلية، شرعت ناسا في مهمة لوسي، وهي مسعى رائد يهدف إلى دراسة هذه الصخور الفضائية الغامضة عن قرب.

إذًا، ما هي مهمة لوسي بالضبط؟ انطلقت لوسي في 16 أكتوبر 2021 من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وهي مهمة تابعة لناسا مصممة لاستكشاف أحصنة طروادة - وهي مجموعة من الكويكبات التي تتواجد في سربين يدوران حول الشمس. وعلى عكس معظم الكويكبات الموجودة في حزام الكويكبات، تقع أحصنة طروادة هذه على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض. من خلال دراسة أحصنة طروادة البعيدة هذه، تهدف لوسي إلى كشف أسرار تكوينها وإلقاء الضوء على أصول نظامنا الشمسي وتطوره.

في الآونة الأخيرة، حققت المركبة الفضائية لوسي إنجازًا ملحوظًا من خلال إلقاء نظرة على أول كويكب طروادة، دينكينيش، والذي يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر. اليوم، في الأول من نوفمبر، من المقرر أن تنفذ لوسي أول تحليق تاريخي لها حول دينكينيش، مما يمثل لحظة مهمة في رحلتها التي استمرت 1 عامًا. يخدم هذا النهج اختبارًا هندسيًا للتأكد من أن أنظمة وإجراءات المركبة الفضائية تحافظ بشكل فعال على الكويكب ضمن مجالات رؤية أدواته العلمية، حتى عندما يندفع بسرعة مذهلة تتجاوز 12 كيلومتر في الساعة.

في حين أن تحليق دينكينيش القادم يمثل أول اقتراب للكويكب لمهمة لوسي، فقد حققت المركبة الفضائية بالفعل اكتشافًا مذهلاً. في العام الماضي، عثرت على كويكب طروادة يُدعى بوليميلي، يقع بالقرب من كوكب المشتري، والذي يمتلك قمرًا صناعيًا خاصًا به بشكل مثير للاهتمام. خطط فريق مهمة لوسي لإجراء عمليات مراقبة لاحتجاب النجوم، ودراسة التأثيرات أثناء مرور بوليميل أمامه.

في إطار سعيها لكشف ألغاز كويكبات طروادة، أجرت المركبة الفضائية لوسي مناورة جريئة بالمقلاع في أكتوبر، مستغلة سحب جاذبية الأرض لدفع نفسها نحو مناطق مجهولة. خلال هذه المناورة، ارتفع إلى مسافة 350 كيلومترًا فوق الأرض، مما جذب انتباه راصدي السماء الذين تعجبوا من وجوده العابر. قبل المغامرة في أعماق الفضاء، التقطت لوسي أيضًا بعض اللقطات للقمر، لضبط أدواتها استعدادًا للرحلة المبهجة المقبلة.

بينما تواصل لوسي رحلتها الرائعة عبر الكون، نتوقع بفارغ الصبر ثروة المعرفة التي ستفتحها حول هذه الأجرام السماوية الآسرة. من خلال النظر إلى ماضينا الكوني، تساعدنا لوسي على اكتساب فهم أعمق لمكاننا في الكون، والقوى التي شكلتنا، والتهديدات المستقبلية المحتملة التي تكمن خارج حدود كوكبنا الأصلي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي مهمة لوسي؟



مهمة لوسي هي مسعى لوكالة ناسا يهدف إلى دراسة كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الصخور السماوية التي تدور حول الشمس في سربين.



س: ما هو الغرض من أول تحليق للمركبة الفضائية لوسي؟



يعد أول تحليق للمركبة الفضائية لوسي بمثابة اختبار هندسي للتأكد من أن الأنظمة والإجراءات تحافظ بشكل فعال على الكويكب داخل مجالات رؤية أدواته العلمية.



س: ما أهمية كويكب طروادة المسمى دينكينيش؟



يمثل دينكينيش أول اقتراب لكويكب لمهمة لوسي، ويعد بمثابة علامة بارزة في رحلتها التي استمرت 12 عامًا.



س: ما هي مناورة المقلاع التي قامت بها المركبة الفضائية لوسي؟



استخدمت مناورة المقلاع قوة جذب الأرض لدفع مركبة لوسي الفضائية إلى الفضاء واكتساب الزخم لمهمتها.



س: كيف تساهم مهمة لوسي في فهمنا للكويكبات والنظام الشمسي؟



من خلال دراسة كويكبات طروادة، تهدف مهمة لوسي إلى كشف أسرار تكوينها، وتسليط الضوء على أصول وتطور نظامنا الشمسي، واحتمال التنبؤ بتأثيرات الكويكبات المستقبلية على الأرض.