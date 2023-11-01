آفاق جديدة: لقاء لوسي الأول مع صخرة فضائية

من المقرر أن تصل مهمة لوسي التابعة لناسا إلى مرحلة هامة وهي تستعد لأول لقاء لها مع صخرة فضائية. سيتم إطلاق المركبة الفضائية في أكتوبر 2021، وستحلق بالقرب من الكويكب الصغير دينكينيش يوم الأربعاء، وستصل إلى مسافة 265 ميلاً (425 كيلومترًا) من سطحه خلال أقرب اقتراب. يمثل هذا لحظة مثيرة لمهمة لوسي، لأنه يوفر فرصة لالتقاط البيانات والصور لجسم تمت ملاحظته فقط كلطخة لم يتم حلها في التلسكوبات.

يقع دينكينيش، الذي يبلغ عرضه حوالي نصف ميل (1 كيلومتر)، في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين مداري المريخ والمشتري. تم اكتشافه لأول مرة في عام 1999 من خلال الجهود التعاونية لوكالة ناسا والقوات الجوية الأمريكية وبرنامج LINEAR التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي يهدف إلى تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة.

وخلافًا للمهام الأخيرة الأخرى التي تدور حول الكويكبات، ستواصل لوسي مسارها، حيث ستحلق بالقرب من إجمالي 10 كويكبات خلال رحلتها التي تستغرق 12 عامًا. ستصل المركبة الفضائية إلى سرعات تبلغ حوالي 10,000 ميل في الساعة (4.5 كيلومتر في الثانية) خلال عمليات الطيران هذه.

بالإضافة إلى اختبار معداتها، فإن اقتراب لوسي من دينكينيش سيوفر رؤى قيمة لعلماء الفلك. وسيساعد في تحديد الروابط بين كويكبات الحزام الرئيسي الأكبر حجمًا والكويكبات الأصغر القريبة من الأرض، والتي يمكن أن يشكل بعضها تهديدات محتملة لكوكبنا.

في حين أن هدف لوسي الأساسي هو استكشاف أسراب كويكبات طروادة على كوكب المشتري، والتي لم يتم استكشافها بعد، فإن لقاء المهمة مع دينكينيش يمثل خطوة مهمة في مهمتها الشاملة. اقتصرت اللمحات السابقة لأحصنة طروادة على العروض الفنية أو الرسوم المتحركة نظرًا لبعدها. ستوفر صور لوسي عالية الدقة للعلماء فهمًا أفضل لهذه الكويكبات الغامضة.

الأسئلة المتكررة

1. كيف ستلتقط لوسي بيانات وصور دينكينيش؟

ستستخدم لوسي كاميرات ملونة وكاميرات بالأبيض والأسود، ومقياس حرارة، ومطياف تصوير بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة سطح الكويكب. ستتواصل المركبة الفضائية مع الأرض باستخدام هوائيها.

2. ما الذي سيتعلمه العلماء من تحليق دينكينيش؟

ستساهم البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق في فهم أفضل للكويكبات الصغيرة القريبة من الأرض وأصولها المحتملة من كويكبات الحزام الرئيسي الأكبر حجمًا. وسيقدم نظرة ثاقبة لعملية تكوين هذه الأجسام وعلاقتها بالكويكبات القريبة من الأرض التي يحتمل أن تكون خطرة.

3. كم عدد الكويكبات التي ستواجهها لوسي خلال مهمتها؟

من المقرر أن تطير لوسي عبر 10 كويكبات خلال رحلتها التي تستغرق 12 عامًا، مما يوفر للعلماء فهمًا شاملاً لهذه الأجرام السماوية.

مصادر:

– ناسا: nasa.gov