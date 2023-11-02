المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تبدأ رحلتها إلى كوكب المشتري، وتواجه أول كويكب

بدأت المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا في مهمتها الطموحة لاستكشاف كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري. أكملت المركبة الفضائية مؤخرًا تحليقًا بالقرب من الكويكب دينكينيش، مما يمثل أول لقاء لها في رحلتها.

Dinkinesh، التي تقع على بعد حوالي 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي، كانت بمثابة اختبار تشغيل لأدوات لوسي قبل الوصول إلى الأهداف الأكثر أهمية في المستقبل. على الرغم من أن دينكينيش يبلغ عرضه نصف ميل فقط، إلا أنه يمهد الطريق لاستكشاف الكويكبات الأكبر حجمًا التي تنتظره.

هدف لوسي الأساسي هو دراسة أحصنة طروادة، التي يُعتقد أنها من بقايا النظام الشمسي المبكر. تدور هذه الأسراب من الكويكبات غير المستكشفة بالقرب من كوكب المشتري وتعتبر كبسولات زمنية لنشأة النظام الشمسي. وستمر المركبة الفضائية بثمانية أحصنة طروادة، يقدر حجمها بـ 10 إلى 100 مرة أكبر من دينكينيش، قبل أن تختتم مهمتها في عام 2033.

وأعرب هال ليفيسون، العالم البارز في معهد أبحاث الجنوب الغربي، عن سعادته بهذا اللقاء. كان دينكينيش في السابق عبارة عن لطخة لم يتم حلها في الملاحظات التلسكوبية. الآن، يوفر قرب لوسي فرصة لجمع بيانات وصور قيمة.

سُميت على اسم بقايا الهيكل العظمي الشهيرة التي يبلغ عمرها 3.2 مليون عام والتي تم العثور عليها في إثيوبيا، وستواصل لوسي رحلتها وتواجه كويكبًا سمي على اسم أحد مكتشفي أحفورة لوسي، دونالد جوهانسون.

وعلى الرغم من وجود جناح شمسي فضفاض على المركبة الفضائية، يعتقد مراقبو الطيران أنه مستقر بما يكفي لإكمال المهمة بنجاح. على الرغم من أن لوسي لن تجمع عينات أو تقوم بالتوقف، إلا أنها ستنقل نتائجها إلى الأرض خلال الأسبوع المقبل، لتشارك رؤية غير مسبوقة لهذه الأجرام السماوية.

مع الخطوات الأخيرة في استكشاف الكويكبات، بما في ذلك إعادة العينات والبعثات إلى الكويكبات الفريدة مثل Psyche، تضيف مهمة لوسي التابعة لناسا بعدًا آخر لفهمنا لتاريخ النظام الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو هدف لوسي الرئيسي؟

ج: تهدف لوسي إلى دراسة أحصنة طروادة، وهي أسراب من الكويكبات القريبة من كوكب المشتري والتي توفر نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر.

س: كم عدد الكويكبات التي ستزورها لوسي؟

ج: ستمر لوسي بثمانية أحصنة طروادة، يُعتقد أنها أكبر بكثير من دينكينيش التي تمت مواجهتها مؤخرًا.

س: هل ستقوم لوسي بجمع العينات؟

ج: لا، تركز مهمة لوسي على المراقبة وجمع البيانات.