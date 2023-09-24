الجمال المذهل والإمكانات العلمية لفوهة شاكلتون على القمر

التقطت مركبة الاستطلاع القمرية المدارية (LRO) التابعة لناسا صورة فسيفسائية مذهلة لفوهة شاكلتون، والتي تعرض حجمها الهائل وأهميتها العلمية. يبلغ عرض هذه الحفرة القمرية 12.4 ميلًا (20 كم)، وتتفوق على العديد من نظيراتها على الأرض من حيث الحجم. تقع شاكلتون كريتر في القطب الجنوبي القمري، وهي موقع واعد للاستكشاف بسبب وفرة الموارد والاكتشافات العلمية المحتملة.

تم إنشاء الصورة المركبة لفوهة شاكلتون باستخدام الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع المدارية القمرية (LROC) والبيانات التي تم جمعها بواسطة أداة ShadowCam على مركبة الفضاء كوران دانوري، التي طورتها وكالة ناسا. توفر هذه النقطة المميزة من المدار القمري منظورًا فريدًا للتأثير الذي شكل هذه الحفرة الهائلة منذ زمن بعيد. ومن المحتمل أن يكون الاصطدام ناتجًا عن قطعة ضخمة من الحطام الفضائي، مما أدى إلى اضطراب عميق في سطح القمر.

يكشف التحليل الذي أجراه LRO عن نمط الارتداد الرائع حيث هبطت المقذوفات شديدة الحرارة الناتجة عن الاصطدام عبر القطب الجنوبي للقمر. اليوم، أصبحت أعماق شاكلتون كريتر باردة للغاية، مما يحافظ على الموارد القيمة التي تم الحصول عليها من خلال تأثيرات الكويكبات والمذنبات. وتشمل هذه الموارد الهيليوم 3، وهو وقود محتمل للاندماج النووي، وكذلك اليورانيوم والثوريوم والجليد المائي. يحمل الجليد المائي القدرة على استدامة سكان القمر في المستقبل، حيث يوفر مياه الشرب والقدرة على إنتاج وقود الصواريخ والمؤكسدات.

في حين أن الصورة قد لا تكشف عن الإمكانات العلمية التفصيلية لفوهة شاكلتون، إلا أن ناسا تدرك أهميتها كهدف للاستكشاف البشري. في الواقع، هناك حاليًا مهمة روبوتية لاستكشاف سطحه. إن الجمال المذهل والإمكانيات العلمية لهذه الأعجوبة القمرية تذكرنا بضعفنا ككائنات على الأرض.

المصادر: ناسا