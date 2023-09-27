ناسا تصدر طلبًا لتقديم مقترحات لمركبة Deorbit لإعادة محطة الفضاء الدولية إلى الأرض

أعلنت وكالة ناسا عن خططها للتعاقد مع شركات أمريكية لتطوير مركبة للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية (ISS). أصدرت الوكالة طلبًا لتقديم العروض (RFP) الأسبوع الماضي على بوابة المشتريات الإلكترونية الحكومية الأمريكية SAM.gov. ستكون المركبة، المعروفة باسم مركبة Deorbit الأمريكية (USDV)، مسؤولة عن إعادة محطة الفضاء الدولية بأمان إلى الأرض.

سيكون USDV عبارة عن تصميم جديد للمركبة الفضائية أو تعديل لمركبة فضائية موجودة والتي يجب أن تكمل رحلتها الأولى بنجاح ولديها القدرة على التعافي من الحالات الشاذة، مما يضمن إمكانية إجراء عملية حرق حرجة خارج المدار. تهدف ناسا إلى امتلاك منصات مملوكة ومدارة تجاريًا لتتولى عمليات المدار الأرضي المنخفض (LEO) قبل الموعد النهائي في عام 2030.

قبل إصدار طلب تقديم العروض، نظرت ناسا في استخدام مركبة الفضاء Roscosmos Progress للتعامل مع عمليات الخروج من المدار. ومع ذلك، تعتقد الوكالة الآن أن الحل الجديد للمركبات الفضائية من شأنه أن يوفر قدرات أكثر قوة. ستحتاج مركبة الخروج من المدار إلى الالتصاق بمحطة الفضاء الدولية قبل عام واحد على الأقل من تاريخ العودة المخطط له للسماح بالاختبار والخروج.

بمجرد ربط المركبة، ستقوم بخفض ارتفاع محطة الفضاء الدولية من خلال السحب الجوي أو المناورات الدفعية. سيؤدي الحرق النهائي لخروج المدار إلى إعادة دخول خاضعة للرقابة داخل ممر محدد مسبقًا. ستكون مركبة Deorbit مسؤولة عن توفير التحكم في الوضع Delta-V والتحكم في الموقف خلال هذه الأحداث الحرجة.

وبينما تركز ناسا على الانتقال إلى البعثات البشرية على القمر والمريخ، تدرك الوكالة أهمية محطة الفضاء الدولية للبحث العلمي. ساهمت تجارب الجاذبية الصغرى التي أجريت على محطة الفضاء الدولية في الأبحاث الأساسية ولديها القدرة على تطوير تخصصات متعددة.

بينما تمضي ناسا قدمًا في خطتها لتسويق عمليات المدار الأرضي المنخفض، يظل التعاون الدولي بين الشركاء مثل وكالة الفضاء الأوروبية، وجاكسا، وروسكوزموس ضروريًا لمستقبل استكشاف الفضاء.

مصادر:

ناسا تصدر طلب تقديم العروض لمركبة Deorbit الأمريكية

ناسا تسعى للحصول على مقترحات صناعية أمريكية لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها

ناسا تطلق طلبًا لتقديم مقترحات لمركبة Deorbit لإعادة محطة الفضاء الدولية بأمان إلى الأرض