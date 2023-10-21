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ناسا تطلق نظام اتصالات ليزر إلى محطة الفضاء الدولية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 21، 2023
ناسا تطلق نظام اتصالات ليزر إلى محطة الفضاء الدولية

تستعد وكالة ناسا لإرسال نظام اتصالات ليزر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الشهر المقبل. سيتم تثبيت النظام، المعروف باسم ILLUMA-T، على الوحدة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية. والغرض منه هو عرض اتصالات الليزر ذات معدل البيانات العالي من المحطة الفضائية إلى العرض التوضيحي لترحيل اتصالات الليزر (LCRD) التابع لناسا، والذي سيقوم بعد ذلك بنقل البيانات إلى الأرض.

يرسل LCRD، الذي تم إطلاقه في عام 2021، البيانات حاليًا إلى الأرض من مدار متزامن مع الأرض بمعدل 1.2 جيجابت في الثانية. وباعتباره قمرًا صناعيًا للترحيل، يسمح LCRD للبعثات الفضائية بإرسال بياناتها عبر وصلات ليزر إلى المرحل، الذي ينقلها بعد ذلك إلى المحطات الأرضية على الأرض. سيؤدي الجمع بين ILLUMA-T وLCRD إلى إنشاء أول نظام ترحيل اتصالات ليزري ثنائي الاتجاه تابع لناسا.

تتمثل ميزة أنظمة الليزر مقارنة بطرق الاتصال التقليدية في أنها توفر معدلات بيانات أعلى مع كونها أخف وزنًا وتتطلب طاقة أقل. وهذا مفيد بشكل خاص عند تصميم المركبات الفضائية.

تتم إدارة الحمولة النافعة ILLUMA-T بواسطة مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، بالتعاون مع مركز جونسون الفضائي ومختبر لينكولن لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للاتصالات الفضائية والملاحة (SCaN). ومن المقرر إطلاق نظام الاتصالات بالليزر في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، على متن المركبة الفضائية SpaceX Dragon من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وبصرف النظر عن ILLUMA-T، ستحمل المركبة الفضائية Dragon أيضًا تجارب وأجهزة وإمدادات أخرى لطاقم البعثة 70. إحدى هذه التجارب هي تجربة الموجات الجوية (AWE)، والتي ستقيس خصائص وحركة موجات الجاذبية الجوية. تهدف AWE إلى تحسين فهمنا للغلاف الجوي للأرض والطقس والمناخ وتطوير استراتيجيات للتخفيف من آثار الطقس الفضائي.

المصدر: ناسا

By غابرييل بوتا

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