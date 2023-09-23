المثابرة وطائرة الهليكوبتر البراعة على المريخ

منذ إصدار ChatGPT، تمت مناقشة المخاوف بشأن الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويخشى الكثيرون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشرية أو القضاء على الوظائف. ومع ذلك، هناك نهج مختلف لدمج الذكاء الاصطناعي في مكان العمل والذي يتجنب هذه المخاطر الأخلاقية. تقدم فرق المركبات الفضائية الآلية التابعة لناسا مثالاً لكيفية عمل البشر والروبوتات معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

إن فكرة استبدال البشر بالآلات هي خوف شائع مرتبط بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تظهر الأدلة التجريبية أن الأتمتة لا تؤدي بالضرورة إلى خفض التكاليف، بل تعمل بدلا من ذلك على زيادة عدم المساواة. توفر أنظمة الحكم الذاتي المختلطة، حيث يعمل البشر والروبوتات معًا، بديلاً للاستبدال الكامل. في هذه الأنظمة، يعمل البشر والروبوتات ضمن نفس النظام، ويؤثرون على تصرفات بعضهم البعض. يمكن أن يساعد هذا النهج في تجنب مشكلات العمل الشبحي، حيث يُثقل البشر بمهام لا معنى لها والتي من المحتمل أن تكون آلية.

يُظهر البحث الذي أجري مع فرق المركبات الفضائية الآلية في وكالة ناسا أن بناء فرق الروبوتات البشرية بدلاً من استبدال البشر يمكن أن يعالج العديد من المشكلات الأخلاقية باستخدام الذكاء الاصطناعي. تستفيد هذه الفرق من نقاط القوة لدى كل من البشر والروبوتات، وتعمل على تحقيق هدف مشترك. على سبيل المثال، يمكن إرسال الروبوتات لأداء مهام خطرة جسديا، في حين يوفر البشر الخبرة اللازمة وقدرات اتخاذ القرار. ومن خلال توسيع القدرات البشرية وزيادتها باستخدام الروبوتات، تستطيع الشركات إنشاء فرق قوية من الروبوتات البشرية.

أحد التحديات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي هو استخدام البيانات وجمعها. أثار تدريب الذكاء الاصطناعي على أعمال الفنانين دون موافقتهم ومجموعات البيانات التجارية المتحيزة المخاوف. ومع ذلك، تعتمد الروبوتات على المريخ على المعلومات المرئية والمسافة لأداء المهام، وتجنب بعض المعضلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام البيانات الاجتماعية في الذكاء الاصطناعي.

هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو الروابط العاطفية التي يمكن تشكيلها مع الروبوتات. ينعي الجنود الطائرات بدون طيار المكسورة في ساحة المعركة، ويتطور ارتباط العائلات بالروبوتات المنزلية. ينشأ هذا الارتباط العاطفي من الشعور بالاهتمام بالآلات ويمكن أن يعزز الصفات التي تجعل الناس بشرًا.

وفي الصناعات حيث من المحتمل أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال، فإن التركيز على الشراكات الذكية بين الإنسان والآلة من الممكن أن يعزز القدرات البشرية بدلا من الانتقاص منها. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم فرق كتابة السيناريو من خلال توفير معلومات فورية، ومساعدة الفنانين على إنشاء خوارزميات للإبداع، ومساعدة فرق البرمجيات في العثور على الأخطاء. وفي حين أن هذه الشراكات لا تقضي على جميع المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها توفر نهجًا أكثر إنسانية وأخلاقية لدمج التكنولوجيا في مكان العمل.

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