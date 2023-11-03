علماء الفلك يقومون باكتشاف رائد: الكشف عن سبعة كواكب "حارقة" في نظام جديد

أبهر اكتشاف رائد في مجال استكشاف الفضاء علماء الفلك في جميع أنحاء العالم. باستخدام بيانات تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لوكالة ناسا، اكتشف العلماء نظامًا جديدًا يضم سبعة كواكب حارقة. وتدور هذه الأجرام السماوية حول نجم بعيد، وهو، على عكس المتوقع، أكبر حجما وأكثر سخونة من شمسنا.

توصف الكواكب المكتشفة حديثًا بأنها "قاسية" و"غارقة" في حرارة شديدة، وتقع على مقربة من نجمها المضيف الشبيه بالشمس. في الواقع، يفوق هذا النجم شمسنا في الحجم بنسبة 10%، ويشع حرارة أكثر سخونة بنسبة 5% تقريبًا. ونتيجة لذلك، تتعرض هذه الكواكب لحرارة أكبر لكل وحدة مساحة من أي كوكب في نظامنا الشمسي.

تتميز كل من هذه الكواكب المكتشفة حديثًا بحجمها، فهي تفوق حجم الأرض. الكوكبان الأعمق أكبر قليلاً، في حين أن الكواكب الخمسة المتبقية أكبر بكثير، حيث يصل حجمها إلى ضعف حجم كوكبنا تقريبًا. ويعتقد علماء الفلك أن الكواكب الداخلية من المحتمل أن تتميز بتركيبات صخرية مع أغلفة جوية رقيقة محتملة، بينما من المتوقع أن تتمتع الكواكب الخارجية الخمسة بأغلفة جوية أكثر سمكا.

تم تسمية النظام باسم نظام Kepler-385، تكريمًا للدور المحوري الذي لعبه التلسكوب المتقاعد في اكتشافه. يدخل هذا النظام الرائع الآن في قائمة مرموقة للكواكب المرشحة التي جمعها تلسكوب كيبلر. يحتوي الكتالوج على ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح، بما في ذلك أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب - وهو اكتشاف مذهل، حيث أنه من النادر العثور على أنظمة تحتوي على أكثر من ستة كواكب مرشحة.

يهدف هذا الكتالوج الجديد إلى تزويد علماء الفلك بقائمة شاملة ودقيقة من الأنظمة، مما يؤدي في النهاية إلى الكشف عن رؤى أعمق حول خصائص الكواكب الخارجية. إنه يسلط الضوء على المساهمة التي لا غنى عنها لمهمة كيبلر التابعة لناسا في مسعى العثور على الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

وكما يوضح جاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا في وادي السيليكون بكاليفورنيا والمؤلف الرئيسي للدراسة التي تقدم الكتالوج الجديد: "يعرض كتالوجنا المحدث القائمة الأكثر دقة لمرشحي كوكب كيبلر وسماتهم حتى الآن. لقد كانت مهمة كيبلر في طليعة اكتشاف الكواكب الخارجية، وهذا المورد الذي لا يقدر بثمن سيثري فهمنا لهذه العوالم البعيدة بشكل كبير.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف علماء الفلك؟

ج: اكتشف علماء الفلك الذين يستخدمون بيانات تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا نظامًا جديدًا يضم سبعة كواكب حارقة.

س: كيف تصف الكواكب المكتشفة حديثا؟

ج: تم وصف الكواكب بأنها "شديدة الحرارة" و"غارقة" في حرارة شديدة تشع من نجمها المضيف الشبيه بالشمس.

س: كيف يقارن النجم في هذا النظام بشمسنا؟

ج: النجم في هذا النظام أكبر بنسبة 10% وأكثر سخونة بنسبة 5% تقريبًا من شمسنا.

س: كيف يمكن مقارنة حجم هذه الكواكب بالأرض؟

ج: كل واحد من هذه الكواكب يفوق حجم الأرض، حيث يكون الكوكبان الأعمق منهما أكبر قليلاً، بينما الخمسة المتبقية يبلغ حجمها ضعف حجم الأرض تقريبًا.

س: ما هي خصائص الكواكب الداخلية والخارجية؟

ج: من المحتمل أن تكون الكواكب الداخلية صخرية في تكوينها وقد تمتلك أغلفة جوية رقيقة، بينما من المتوقع أن تتمتع الكواكب الخارجية بأغلفة جوية أكثر سمكًا.

س: ما اسم هذا النظام المكتشف حديثا؟

ج: تم تسمية النظام بنظام كيبلر-385.

س: كم عدد الكواكب المرشحة المدرجة في كتالوج كيبلر؟

ج: يشتمل الكتالوج على ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح، بما في ذلك أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب.

س: ما هو الغرض من كتالوج كيبلر؟

ج: يهدف الكتالوج إلى تزويد علماء الفلك بقائمة شاملة ودقيقة من الأنظمة، مما يسهل الاكتشافات ورؤى أعمق حول خصائصها.

س: متى اختتمت مهمة كيبلر التابعة لناسا ملاحظاتها الأولية؟

ج: اختتمت مهمة كيبلر التابعة لناسا عمليات المراقبة الأولية في عام 2013 ونفذت مهمة ممتدة حتى عام 2018.

س: ماذا قال جاك ليساور، المؤلف الرئيسي للورقة، عن الكتالوج؟

ج: أكد جاك ليساور على أن الكتالوج المحدث حديثًا سيزود علماء الفلك برؤى أعمق حول خصائص الكواكب الخارجية.