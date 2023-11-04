اكتشافات جديدة اكتشفها تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا

لقد قدم تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا، على الرغم من أنه ليس معروفًا مثل هابل أو جيمس ويب، مساهمات كبيرة في الاكتشافات العلمية. لا تزال بيانات التلسكوب، الذي أُحيل إلى التقاعد في عام 2018، تكشف عن اكتشافات مثيرة. في الآونة الأخيرة، قاد فريق من الباحثين دراسة كشفت عن وجود سبعة كواكب خارجية حارقة تدور حول نجم واحد.

وتقع هذه الكواكب الخارجية ضمن نظام كيبلر-385، وهي أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. وينتج عن قربها من النجم كمية مكثفة من الحرارة لكل وحدة مساحة، وهو ما يتجاوز أي شيء في نظامنا الشمسي.

وفي هذا النظام، يلعب نجم مشابه لشمسنا دورًا مركزيًا. وهو أكبر قليلاً وأكثر سخونة، مع نصف قطر أكبر بنسبة 10% ودرجة حرارة أعلى بنسبة 5%. الكوكبان الداخليان لهما أحجام تذكرنا بالأرض ومن المرجح أن يكونا صخريين مع غلاف جوي رقيق. من ناحية أخرى، فإن الكواكب الخمسة المتبقية أكبر بكثير، ويبلغ نصف قطرها ضعف نصف قطر الأرض ومغلفة بغلاف جوي كثيف.

يعد هذا الاكتشاف الرائد جزءًا من كتالوج شامل للكواكب الخارجية التي جمعها علماء الفلك في ناسا، مما يفتح أسرار هذه الأجرام السماوية. يقدم الكتالوج معلومات دقيقة عن الكواكب المرشحة لكبلر، مما يوفر لعلماء الفلك بيانات قيمة لاستكشاف خصائص الكواكب الخارجية بقدر كبير من التفصيل.

يقدم نظام Kepler-385، الموصوف بتفاصيل غير مسبوقة بفضل الكتالوج الجديد، نظرة ثاقبة حول تنوع الكواكب الخارجية وقابليتها للسكن. على عكس الكتالوجات السابقة التي ركزت في المقام الأول على انتشار الكواكب الخارجية، يسمح هذا الكتالوج بفهم أعمق لأنظمة الكواكب الفردية، مما يؤدي إلى اكتشافات مثل كيبلر-385.

على الرغم من أن مهمة كيبلر الأساسية انتهت في عام 2013، إلا أن مهمته الممتدة، المعروفة باسم K2، استمرت حتى عام 2018. وتستمر بيانات التلسكوب في تشكيل فهمنا للكون وفتح الأبواب أمام تحقيقات علمية جديدة.