علماء الفلك يكشفون عن نظام كيبلر 385 الرائع ذو الخصائص الكوكبية الفريدة

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا من خلال التحليل الدقيق للبيانات الواردة من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا. وفي بيان أصدرته وكالة الفضاء، تم الكشف عن الكشف عن نظام مكون من سبعة كواكب حارقة، يسمى Kepler-385. يتميز هذا النظام المكتشف حديثًا بخصائصه الفريدة، مما يميزه عن جيراننا الكونيين المباشرين.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في Kepler-385 هو أن الكواكب السبعة الموجودة في النظام أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. وهذا يضعهم في فئة نادرة نسبيًا في الكون، مما يجعلهم أجرامًا سماوية غير عادية. تتجاوز الحرارة الشديدة المنبعثة من نجمها المضيف تلك التي تتلقاها أي كواكب أو أجرام سماوية أخرى داخل نظامنا الشمسي.

ووفقا للخبراء، من المرجح أن اثنين من الكواكب، التي تم العثور عليها بالقرب من النجم، تتكون في الغالب من الصخور ويمكن أن تمتلك غلافا جويا رقيقا. في المقابل، من المتوقع أن تحتوي الكواكب الخارجية الخمسة، الأكبر حجمًا بشكل ملحوظ، على غلاف جوي سميك يغلفها. يبلغ نصف قطر كل من هذه الكواكب ضعف نصف قطر الأرض تقريبًا.

يعد الكشف عن نظام كيبلر-385 علامة بارزة في أحدث كتالوج كيبلر، والذي يشمل ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح. ضمن هذا الكتالوج، حدد الباحثون أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب، مما أدى إلى توسيع معرفتنا وفهمنا للكواكب الخارجية.

أعرب الدكتور جاك ليساور، المؤلف الرئيسي للكتالوج وعالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، عن حماسه للنتائج، قائلاً: "لقد قمنا بتجميع القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح وخصائصه حتى الآن". سيوفر هذا الكتالوج لعلماء الفلك رؤى قيمة حول خصائص الكواكب الخارجية.

تلعب مهمة كيبلر دورًا محوريًا في سعينا لاستكشاف وفهم الكون الواسع، وكان لها دور فعال في اكتشاف جزء كبير من الكواكب الخارجية المعروفة. ومع هذا الكتالوج الجديد، سيتمكن العلماء من الوصول إلى معلومات لا تقدر بثمن من شأنها أن تعمق فهمنا لهذه الأجرام السماوية الآسرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يميز نظام كيبلر-385؟

ج: يتميز نظام كيبلر-385 بخصائصه الفريدة. جميع الكواكب السبعة في النظام أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون، مما يجعلها أجرام سماوية غير عادية.

س: كم عدد الأنظمة متعددة الكواكب المضمنة في أحدث كتالوج كيبلر؟

ج: يضم أحدث كتالوج كيبلر أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب.

س: ما هو الهدف من مهمة كيبلر؟

ج: تهدف مهمة كيبلر إلى توسيع فهمنا للكواكب الخارجية وقد اكتشفت جزءًا كبيرًا من الكواكب الخارجية المعروفة حتى الآن.

س: من هو المؤلف الرئيسي لكتالوج كيبلر؟

ج: الدكتور جاك ليساور، عالم أبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، هو المؤلف الرئيسي لكتالوج كيبلر.