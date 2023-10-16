اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الإيثان على ثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا اكتشافًا مهمًا على ثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر: سيدنا، جونجونج، وكوار. حزام كويبر هو منطقة تقع خلف نبتون وتحتوي على أجسام جليدية، بما في ذلك بلوتو والعديد من الكواكب القزمة.

تسلط الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي الضوء على تكوين هذه الأجرام السماوية البعيدة، مما يوفر معلومات قيمة حول تاريخ نظامنا الشمسي. إحدى النتائج البارزة هي وجود الإيثان على الكواكب القزمة الثلاثة.

الإيثان هو مركب هيدروكربوني يتكون من ذرتين كربون وست ذرات هيدروجين. ويوجد عادة في الغاز الطبيعي ويلعب دورا حاسما في تكوين الجزيئات العضوية. يشير اكتشاف الإيثان على الكواكب القزمة في حزام كويبر إلى أن هذه الأجسام قد تحتوي على كيمياء كربونية معقدة وربما تحتوي على اللبنات الأساسية للحياة.

يعد فهم تركيبة الكواكب القزمة في حزام كويبر أمرًا ضروريًا لكشف أسرار ماضي نظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة هذه الأجرام السماوية النائية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للظروف التي كانت موجودة أثناء تكوين الكواكب والأجسام الأخرى في جوارنا الكوني.

إن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مراقبة هذه الكواكب القزمة بتفصيل أكبر من أي وقت مضى قد فتحت آفاقًا جديدة للاستكشاف العلمي. تسمح أدوات التلسكوب المتقدمة والكاشفات الحساسة لعلماء الفلك بتحليل الضوء المنعكس عن أسطح هذه الأجسام البعيدة، مما يوفر بيانات قيمة حول تكوينها وصلاحيتها المحتملة للسكن.

يضيف اكتشاف الإيثان في سيدنا وجونجونج وكوار إلى معرفتنا المتزايدة بحزام كويبر وسكانه المتنوعين. ستستمر الدراسات الإضافية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي والمهمات المستقبلية الأخرى في توسيع فهمنا لهذه المناطق النائية من نظامنا الشمسي، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار أصولنا الكونية.

المصدر: ناسا

التعاريف:

– حزام كويبر: منطقة على شكل كعكة من الأجسام الجليدية تقع خلف مدار نبتون، وتحتوي على بلوتو والعديد من الكواكب القزمة.

– الإيثان: مركب هيدروكربوني يتكون من ذرتي كربون وست ذرات هيدروجين، ويوجد عادة في الغاز الطبيعي.

المصدر: وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)