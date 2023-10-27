الكشف عن الغيوم الغامضة لكوكب المشتري

يستمر الجاذبية الغامضة لكوكب المشتري في أسر العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء. في الآونة الأخيرة، كشفت مهمة جونو التابعة لناسا عن صورة ساحرة للمناطق الشمالية لعملاق الغاز، مما أثار فضول المشاهدين. في 7 سبتمبر، خلال تحليقها القريب الرابع والخمسين، تمكنت المركبة الفضائية جونو من التقاط مشهد استثنائي يُعرف باسم Jet N54.

تُظهر الصورة سحبًا مضطربة هائلة وعواصف دوامية، تشبه بالصدفة وجهًا شبحيًا على طول الخط الفاصل لكوكب المشتري، وهو الخط الذي يفصل النهار عن الليل على الكوكب. يبدو الأمر كما لو أن الهالوين قرر زيارة عملاق الغاز في وقت مبكر من هذا العام. هذه التكوينات الغريبة، التي التقطها العالم المواطن فلاديمير تاراسوف بالكاميرا عندما كان جونو على ارتفاع 2,400 ميل تقريبًا فوق كوكب المشتري، أثارت تأثيرًا نفسيًا رائعًا يُعرف باسم الباريدوليا. سميت على اسم ميل المراقبين إلى إدراك الأنماط أو الوجوه في هياكل تبدو عشوائية، وقد أثارت الباريدوليا منذ فترة طويلة اهتمام العلماء والفنانين على حد سواء.

على الرغم من أن هذه قد تبدو ظاهرة فريدة من نوعها، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها وكالة ناسا صورة لما يبدو أنه وجه على جرم سماوي. في عام 1976، أثارت الصورة الشهيرة "وجه على المريخ" ضجة بين عشاق الفضاء. ومع ذلك، كشفت التحقيقات اللاحقة التي أجرتها مركبة الفضاء فايكنغ 1 التابعة لناسا أن الوجه كان مجرد وهم بصري ناجم عن السمات الجيولوجية الطبيعية للكوكب الأحمر.

يواصل جونو، المسبار الفضائي الرائع التابع لناسا، الدوران حول كوكب المشتري وكشف أسراره. تم إطلاق جونو في أغسطس 2011، وهو مجهز لقياس تكوين كوكب المشتري، ومجال الجاذبية، والمجال المغناطيسي، والغلاف المغناطيسي القطبي. وتمتد مهمتها إلى التحقيق في تكوين الكوكب، بما في ذلك وجود نواة صخرية. يستكشف جونو أيضًا خصائص الغلاف الجوي لكوكب المشتري مثل محتوى الماء والتوزيع الشامل والرياح العاتية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 620 كم/ساعة.

بينما نواصل التعجب من الصور المذهلة التي يقدمها جونو، نتذكر مرة أخرى العجائب الهائلة التي يحملها كوننا. مع كل رحلة طيران قريبة، تغذي اكتشافات جونو فضولنا وتعمق فهمنا للعملاق الغازي الغامض.

أسئلة وأجوبة

ما الذي التقطته مهمة جونو التابعة لناسا؟

التقطت مهمة جونو التابعة لناسا صورة للمناطق الشمالية لكوكب المشتري المعروفة باسم Jet N7، والتي تتميز بسحب مضطربة وتكوينات عواصف تشبه الوجه الشبحي.

ما هي الباريدوليا؟

الباريدوليا هي ظاهرة نفسية تجعل المراقبين يدركون الوجوه أو الأنماط في هياكل عشوائية.

هل التقطت ناسا صورًا مماثلة من قبل؟

نعم، في عام 1976، التقطت وكالة ناسا الصورة الشهيرة "وجه على المريخ"، والتي اكتشف فيما بعد أنها خدعة بصرية ناجمة عن المعالم الجيولوجية الطبيعية على الكوكب.

ما هي مهمة جونو؟

جونو هو مسبار فضائي تابع لناسا يدور حول كوكب المشتري. فهو يقيس تكوين كوكب المشتري، ومجال الجاذبية، والمجال المغناطيسي، والغلاف المغناطيسي القطبي، بينما يبحث أيضًا عن أدلة حول تكوين الكوكب، وخصائص الغلاف الجوي، والمزيد.