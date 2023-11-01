اكتشافات جديدة على جانيميد: الأملاح والمواد العضوية الموجودة على أكبر قمر لكوكب المشتري

حققت المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا اكتشافًا رائدًا على جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري. خلال رحلة جوية حديثة في يونيو 2021، اكتشف مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) التابع لجونو وجود أملاح ومركبات عضوية على سطح القمر، مما يكشف عن رؤى مثيرة للاهتمام حول تكوينه وتاريخه.

يمتلك جانيميد، الذي يبلغ قطره أكبر من كوكب عطارد، محيطًا ضخمًا تحت قشرته الجليدية. قدم تحليل جونو معلومات قيمة حول كيمياء القمر وتفاعلاته داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري وأقماره.

حددت أداة JIRAM أملاحًا مختلفة، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن جونو اكتشف الألدهيدات الأليفاتية، وهي مركبات عضوية لها آثار مهمة لفهم تكوين جانيميد وتطوره.

إن حقيقة اكتشاف هذه المركبات والأملاح هي أمر رائع للغاية بالنظر إلى قرب جانيميد من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري. يبدو أن الدرع المغناطيسي حول خط استواء جانيميد يحمي السطح من التأثيرات الضارة للإلكترونات والأيونات الثقيلة المنبعثة من المجال المغناطيسي لكوكب المشتري، مما يتيح الحفاظ على هذه المواد.

يشرح سكوت بولتون، الباحث الرئيسي لجونو من معهد أبحاث الجنوب الغربي، قائلاً: "لقد وجدنا أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية في التضاريس المظلمة والمشرقة عند خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي. وهذا يشير إلى أننا نرى بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح هذا العالم المتجمد.

تثير هذه النتائج تساؤلات حول وجود نشاط حراري مائي وتفاعلات بين المحيط الموجود تحت سطح جانيميد والصخور العميقة داخل القمر. إن وجود فتحات حرارية مائية أو تفاعلات واسعة النطاق بين الماء والصخور يمكن أن يفسر التوازن الملحوظ للأملاح. تعتبر أملاح الصوديوم، على وجه الخصوص، مؤشرات هامة للتغير المائي داخل جانيميد.

وبينما يعترف مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة Nature Astronomy بإمكانية مساهمة عمليات أخرى في تكوين هذه الأملاح، إلا أنهم يؤكدون على الحاجة إلى مزيد من البحث. تشير القشرة السميكة لجانيميد والتبادلات السطحية المحتملة إلى ديناميكيات معقدة بين قشرته الضحلة وسطحه بالإضافة إلى الترسيب الخارجي المحتمل لهذه الأملاح.

وقد تم بالفعل تمديد مهمة جونو، التي بدأت في عام 2011، مرتين بسبب اكتشافاتها الرائعة. وباعتبارها المهمة الثانية التي تدور حول كوكب المشتري بعد مسبار غاليليو التابع لناسا، تواصل جونو تسليط الضوء على طقس العملاق الغازي وبيئته المغناطيسية وتاريخه. ومع تشغيلها المقرر حتى سبتمبر 2025، تعد جونو بالكشف عن المزيد من الأسرار المخفية داخل أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وأقماره الآسرة.

أسئلة وأجوبة

1. ماذا اكتشفت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا على جانيميد؟

اكتشفت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا أملاح ومركبات عضوية على سطح جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري. توفر هذه المركبات نظرة ثاقبة حول تكوين جانيميد وتطوره والتركيب الكيميائي للمحيط الموجود تحت سطحه.

2. كيف توصل جونو إلى هذه الاكتشافات؟

استخدمت جونو مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) لتحليل جانيميد أثناء تحليقها في يونيو 2021. وتسمح الأداة للعلماء بدراسة الكيمياء والتفاعلات داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري وأقماره.

3. كيف تمكنت الأملاح والمركبات العضوية من البقاء على قيد الحياة على جانيميد؟

على الرغم من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري، يبدو أن خط استواء جانيميد محمي من التأثيرات الضارة للإلكترونات والأيونات الثقيلة. تسمح هذه البيئة الواقية للأملاح والمركبات العضوية بالبقاء على سطح جانيميد.

4. ما هو مصدر هذه الأملاح والمركبات العضوية الموجودة على جانيميد؟

يشير وجود الأملاح والمركبات العضوية إلى وجود نشاط حراري مائي وتفاعلات بين المحيط الموجود تحت سطح جانيميد والصخور العميقة داخل القمر. يمكن أن تشير هذه الاكتشافات أيضًا إلى تفاعلات الماء والصخور أو الترسبات الخارجية.

5. ما هي مهمة جونو وما هي مدة عملها؟

تهدف جونو، التي تم إطلاقها في عام 2011، إلى دراسة طقس المشتري وبيئته المغناطيسية وتاريخه. تم تمديد مهمتها مرتين ومن المقرر حاليًا أن تعمل حتى سبتمبر 2025.