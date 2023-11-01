مهمة جونو التابعة لناسا تكتشف معادن ومركبات عضوية مذهلة على قمر المشتري جانيميد

كشفت مهمة جونو التابعة لناسا مؤخرًا عن اكتشاف رائد حول جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري. قام مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)، الذي كان على متن المركبة الفضائية جونو، بجمع البيانات خلال تحليق قريب من جانيميد، وكشف عن وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية على سطح القمر.

تمثل هذه الملاحظة الجديرة بالملاحظة تقدمًا كبيرًا في فهمنا لأصل جانيميد وتكوينه. وسلطت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy في 30 أكتوبر، الضوء على التركيب الغامض للقمر في أعماق المحيط.

وقد استحوذ جانيميد، الذي يبلغ حجمه أكبر من كوكب عطارد، على الاهتمام العلمي بسبب محيطه الداخلي الهائل المختبئ تحت قشرة جليدية. إن الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين القمر ووجود المعادن والمواد العضوية يجعلنا أقرب إلى فك رموز الأسرار المخفية داخل جانيميد.

في السابق، لم يتم التلميح إلى تلميحات الأملاح والمركبات العضوية إلا من خلال مركبة غاليليو الفضائية التابعة لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي. ومع ذلك، فإن الدقة المكانية لتلك الملاحظات لم تكن كافية لاستخلاص استنتاجات نهائية. الآن، بفضل تحليق جونو القريب، لدينا ملاحظات تفصيلية غير مسبوقة لسطح جانيميد.

أثبتت أداة JIRAM، المصممة أساسًا لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري، أنها لا تقدر بثمن في فحص أسطح جانيميد بالإضافة إلى أقمار المشتري الجليلية الأخرى. بفضل الدقة المكانية الرائعة للتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء التي تتجاوز 0.62 ميل لكل بكسل، حددت JIRAM وحللت السمات الطيفية الفريدة للمواد غير الجليدية المائية، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد آفاقًا جديدة لدراسة تاريخ جانيميد والعمليات التي شكلت القمر على مدى مليارات السنين. يشير وجود أملاح الأمونيا إلى أن جانيميد قد يكون قد تراكم مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. بالإضافة إلى ذلك، قد تحمل أملاح الكربونات أدلة على الجليد الغني بثاني أكسيد الكربون والتطور الجيولوجي المعقد للقمر.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تم جمع البيانات؟

ج: تم جمع البيانات بواسطة مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) على متن مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا أثناء تحليق قريب من جانيميد.

س: ماذا كشفت الملاحظات؟

ج: كشفت الملاحظات عن وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد.

س: ما المهم في هذا الاكتشاف؟

ج: يوفر هذا الاكتشاف رؤى مهمة حول أصل جانيميد وتكوينه في أعماق المحيطات، مما يعزز فهمنا لطبيعة القمر المعقدة.

س: ما هي الأدوات التي استخدمت سابقًا لدراسة جانيميد؟

ج: تم إجراء عمليات الرصد السابقة باستخدام مركبة غاليليو الفضائية التابعة لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي.

س: ما هي الأهمية المحتملة للأملاح والمواد العضوية المرصودة؟

ج: إن وجود الأملاح والمواد العضوية يمكن أن يقدم أدلة حول التاريخ الجيولوجي لجانيميد والعمليات التي شكلت القمر طوال فترة وجوده.

س: كيف يساهم هذا الاكتشاف في معرفتنا بالنظام الشمسي؟

ج: إن فهم تركيبة جانيميد يلقي الضوء على تكوين وتطور أقمار المشتري، وهو ما له آثار أوسع على دراسة أنظمة الكواكب.